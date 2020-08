Wejdź na pokład i naucz się żeglować

Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg już od września zaprasza dzieci w wieku 9-10 lat na całoroczne szkolenie żeglarskie. Jeśli chcecie, aby wasze dziecko aktywnie spędzało, czas na świeżym powietrzu ucząc się przy okazji fascynującej sztuki żeglowania, współpracy w grupie oraz dbania o środowisko naturalne to jest to miejsce dla Was.

Podczas naszych zajęć dzieci dowiedzą się po czym poznać skąd wieje wiatr, jak przygotować siebie oraz swój sprzęt do żeglugi, jak złapać wiatr w żagle i wyprzedzić swoich kolegów oraz jak przewrócić łódkę i jak łatwo ją postawić. Młodzi żeglarze będą uczyć się wykonywać manewry na wodzie łodzią typu Optimist oraz wezmą udział w rejsie po wodach Zalewu Wiślanego . Zimowy czas obfitował będzie w zajęcia sportowo-rekreacyjne na sali sportowej, basenie, lodowisku oraz ściance wspinaczkowej. W przyszłości chcemy, aby uczestnicy zajęć zdobyli stopień żeglarza jachtowego oraz brali udział w regatach sportowych. Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu na terenie Jachtklubu Elbląg, Pływalni oraz Sali sportowej. Szkolenie prowadzą wykwalifikowani trenerzy żeglarstwa. Koszt takich zajęć wynosi 200 zł/mc. Pierwsze zajęcia już 12 września! Zapisy na zajęcia prowadzimy pod numerem telefonu: 509-596-244, gdzie udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.jachtklub.elblag.pl. Ahoj żeglarze i do zobaczenia ! ----- artykuł promocyjny ----

