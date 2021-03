Wielkanoc NaWynos

Mazurki, pieczenie, babki i sałatki - wielkanocny stół powinien być pełen pyszności. Kończy się post, więc nasz apetyt jest wielki. Zaspokoić go mogą elbląskie restauracje, które przygotowały świąteczny catering NaWynos.

Mięsa, wędliny, ryby, faszerowane jaja, żury i wspaniałe ciasta, a do tego wszystkiego szczypta dobre rodzinnej atmosfery. To przepis na udane święta Wielkiej Nocy. Co jednak, kiedy brakuje Ci czasu i kulinarnej pasji, a najbliżsi domagają się wyjątkowych pyszności?

Takie problemy załatwiamy od ręki. Wystarczy wejść na stronę NaWynos i zapoznać się z wielkanocną ofertą elbląskich restauracji. Aby zaostrzyć apetyt, listę dań otworzymy żurem wielkanocnym, do tego dorzucimy kaczkę faszerowaną i pasztety.

Jeśli poczuliście głód, to pora coś zamówić NaWynos. Cieszcie się wspólnie spędzonym czasem, a gotowanie warto zostawić profesjonalnym kucharzom.

