 Wigilia firmowa i świąteczny catering w Nowej Holandii

Wigilijne spotkania firmowe to doskonały moment, aby podziękować zespołowi za wspólny rok pracy. Jeśli szukasz miejsca, które połączy świąteczną magię z profesjonalizmem organizacji, Nowa Holandia w Elblągu jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Podczas wigilijnych spotkań w Nowej Holandii czekają na Państwa smakowite, tradycyjne potrawy świąteczne w nowoczesnym wydaniu. Menu można dopasować do indywidualnych potrzeb, a wszystkie dania są przygotowywane z najwyższej jakości składników przez doświadczonych kucharzy.

Nasz zespół służy pomocą i wsparciem na każdym etapie organizacji wydarzenia. Gwarantujemy elastyczne podejście do Państwa oczekiwań i wymagań. Dołożymy wszelkich starań, by wigilia firmowa była dopracowana w każdym calu, a goście poczuli się naprawdę wyjątkowo.

Oferujemy również możliwość zorganizowania cateringu świątecznego w Państwa firmie lub domu zapewniając poza świątecznymi potrawami niezbędne wyposażenie, takie jak stoły, zastawa itp.

Nowa Holandia położona jest w dogodnym punkcie, z łatwym dojazdem zarówno z Elbląga, jak i okolicznych miast. Duży parking i spokojna okolica zapewnią komfort każdemu uczestnikowi. Do Państwa dyspozycji oddajemy także hotel z 24 pokojami.

Zarezerwuj termin już dziś i pozwól, by magia świąt zawitała do Twojej firmy w wyjątkowym stylu. Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły i stworzyć niezapomnianą świąteczną atmosferę.

Szczegółowych informacji udziela nasz manager:

Jacek Łazuka

507 247 247

j.lazuka@nowaholandia.pl