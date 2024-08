 Windykacja polubowna - czy zawsze jest dobrym rozwiązaniem?

Prowadzenie działalności gospodarczej często wiąże się z koniecznością dochodzenia należności od niesolidnych płatników. W takich sytuacjach przedsiębiorcy mają do wyboru dwie podstawowe ścieżki – windykację sądową lub polubowną. Choć ta druga opcja może wydawać się mniej stanowcza, w wielu przypadkach okazuje się znacznie korzystniejsza dla obu stron. Sprawdź, na czym polega!

Czym jest windykacja polubowna?

Windykacja polubowna, określana również mianem „miękkiej”, to proces dochodzenia należności, którego głównym celem jest nakłonienie dłużnika do jak najszybszej spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami. W przeciwieństwie do windykacji sądowej działania te prowadzone są bez udziału organów państwowych.

Windykacja polubowna to nie tylko wysyłanie listów, SMS-ów i wykonywanie telefonów, ale również tzw. windykacja terenowa, czyli odwiedzanie nieterminowego kontrahenta w miejscu pracy lub zamieszkania (lub w siedzibie firmy, jeśli dłużnik jest przedsiębiorcą). Jeśli okaże się, że wyegzekwowanie należności jest znacznie utrudnione (dłużnik nie ma pieniędzy i perspektyw na zdobycie potrzebnej sumy), można rozpocząć negocjacje, których efektem może być np. rozłożenie kwoty zadłużenia na raty. Celem zawsze jest odzyskanie należności. Rozmowy można prowadzić samemu, jednak trzeba pamiętać, że tego rodzaju kroki wymagają respektowania konkretnych reguł i wysokiego profesjonalizmu. Dlatego warto rozważyć zlecenie tego zadania profesjonalnej firmie windykacyjnej, np. Kaczmarski Inkasso.

Zalety windykacji polubownej

Jedną z głównych zalet windykacji polubownej jest możliwość uniknięcia długotrwałego i kosztownego postępowania sądowego. Proces ten jest z reguły tańszy i mniej czasochłonny niż droga prawna. Ponadto, dzięki zachowaniu dobrych relacji między stronami, istnieje większe prawdopodobieństwo, że dłużnik w przyszłości będzie chciał współpracować z wierzycielem.

Warto również podkreślić, że windykacja polubowna jest bardziej elastyczna niż procedury sądowe. Daje ona możliwość dostosowania warunków spłaty do indywidualnej sytuacji dłużnika, co zwiększa szanse na uregulowanie zobowiązania. Takie podejście może być korzystne zarówno dla wierzyciela, jak i dla samego dłużnika, który zyskuje dodatkową szansę na uregulowanie długu.

Kiedy windykacja polubowna jest dobrym rozwiązaniem?

Windykacja polubowna sprawdza się przede wszystkim w sytuacjach, gdy dłużnik wykazuje gotowość do współpracy i chęć uregulowania zobowiązania. Jeśli jest on w stanie zaproponować realny plan spłaty lub wykazuje zrozumienie dla trudnej sytuacji wierzyciela, negocjacje mogą zakończyć się sukcesem.

Polubowna windykacja jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku dłużników, którzy znaleźli się w przejściowych kłopotach finansowych. Jeśli problemy z płynnością są spowodowane np. sezonową działalnością lub brakiem płatności od kontrahentów czy innymi czynnikami niezależnymi od dłużnika, często wystarczy rozłożenie spłaty na raty.