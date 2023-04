 Własny biznes w małym mieście - czy to się opłaca?

Własna działalność gospodarcza daje ogromną satysfakcję i możliwość rozwoju, ale wiąże się też z dużym ryzykiem. Indywidualni przedsiębiorcy odpowiadają własnym majątkiem, a ich zarobki nie zawsze są aż tak wysokie, jak to się może wydawać. Własny biznes możemy prowadzić nie tylko w ogromnej metropolii, ale również w mniejszym mieście. Tylko czy rzeczywiście się to opłaca?

Własna firma – czy warto ją założyć?

Własny biznes może przywoływać różne skojarzenia, ale w praktyce większość przedsiębiorców prowadzi niewielkie przedsiębiorstwa. To fryzjerzy, kosmetyczki, sklepikarze oraz właściciele restauracji – z ich usług korzystasz na co dzień i często nawet nie wiesz, że wspierasz małe, rodzinne firmy! Większość przedsiębiorców działa w sektorze usług, który wyróżnia się ogromną konkurencją, ale też niskim progiem wejścia. Jeśli dysponujesz kapitałem na start, to możesz założyć własną firmę i zacząć zarabiać w kilka tygodni. Najpierw jednak musisz mieć ciekawy pomysł na biznes!

Jak znaleźć pomysł na biznes w małym mieście?

Rozejrzyj się po najbliższej okolicy i zastanów się, jakie firmy działają w twoim mieście. Czy sąsiedzi narzekają na brak jakiś usług? Jeśli uważasz, że istnieje duży popyt na jakiś towar w twojej okolicy, to masz już gotowy pomysł na biznes. Zanim z niego skorzystasz, przeprowadź badania i zweryfikuj, czy faktycznie masz rację. A co, jeśli wciąż nic nie przychodzi Ci do głowy?

W takiej sytuacji skorzystaj z gotowej listy pomysłów na biznes w małym mieście: https://aleo.com/pl/blog/9-pomyslow-na-biznes-w-malym-miescie/. Nie wszystkie koncepcje muszą być kreatywne – najważniejsze jest twoje zaangażowanie oraz zapotrzebowanie na wybrany produkt. Jeśli jest realne, na pewno znajdziesz klientów, o ile zadbasz o jakość oraz atrakcyjną cenę.

Masz już pomysł na biznes – co dalej?

Przed założeniem działalności gospodarczej i wydaniem pierwszych pieniędzy dokładnie zbadaj, co oferuje lokalna konkurencja. Jeśli wpiszesz kody NIP wyszukiwarka firm pozwoli Ci sprawdzić, jakie przedsiębiorstwa działają w okolicy i gdzie znajduje się ich siedziba. Czasami nawet najlepszy pomysł na biznes nie ma sensu, gdy konkurencja w okolicy jest ogromna.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie biznesplanu. Dokument powinien zawierać konkretną strategię rozwoju firmy oraz wyliczenia kosztów i szachowanych przychodów. Biznesplan pozwala uporządkować i ujednolicić wizję własnego biznesu. Może się też przydać, jeśli złożysz wniosek o dofinansowanie lub dotacje unijne. To świetny sposób na pozyskanie dodatkowych środków na start – przed założeniem działalności skontaktuj się z lokalnym urzędem pracy i zapytaj o programy pomocowe dla początkujących przedsiębiorców.

Formalną rejestrację działalności gospodarczej zostaw na koniec. Pamiętaj, że jako aktywny przedsiębiorca musisz opłacać ZUS oraz pozostałe składki – jeśli masz taką opcję, to wybierz tzw. mały ZUS, co obniży koszty na start. Na początku firma zapewne będzie przynosiła straty, ale jeśli taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas, to nie bój się przyznać do porażki i zamknij nierentowne przedsięwzięcie lub wprowadź drastyczne zmiany!

--- artykuł sponsorowany ---