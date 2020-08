Woda na upalne dni

Wody mineralne są niezbędnym elementem dla zdrowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Ich niedostatek, powoduję odwodnienie oraz odpowiada za szereg negatywnych stanów m.in: migreny, bóle mięśni, złe samopoczucie, zmęczenie a także wiele innych poważniejszych dolegliwości.

Z tego powodu bardzo ważne jest regularne picie minimum 1,5 litra wody mineralnej dziennie. Przy wysiłku fizycznym i wysokich temperaturach, należy zwiększyć ilość spożywanej wody. Picie jej systematycznie i w odpowiednich ilościach poprawia wygląd skóry, przyśpiesza metabolizm i pomaga utrzymać niski poziom cholesterolu. W związku z zapotrzebowaniem naszych Klientów, oprócz sprzedaży produktów biurowo- szkolnych nasza firma oferuję dostawę wody w butelkach do biur, zakładów produkcyjnych i instytucji publicznych, co z przyjemnością realizujemy na terenie całego Elbląga i okolic. Wszelkie informacje w związku z ofertą można uzyskać telefonicznie 55 237 08 14 lub mailowo jurex.elblag@wp.pl. Zapraszamy również do siedziby naszej firmy.

Jurex art. biurowo-szkolne,

Elbląg, ul. Grunwaldzka 2/Hala B11

-----art.pomocyjny----