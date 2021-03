Wszystko, co warto wiedzieć o OC, a nikt o to nie pytał!

Każdy kierowca wie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe. Tylko ilu z nas zastanawiało się, dlaczego musi kupować polisę OC? Jakie są tego konsekwencje? Czy to tylko strata pieniędzy i kolejny zbędny obowiązek? A może to przemyślane rozwiązanie? Zajmijmy się dzisiaj OC!

Raz do roku każdy właściciel samochodu musi go ubezpieczyć. Przy wyborze polisy OC może się on zdecydować na dodatkowe ubezpieczenie AC (https://mubi.pl/ubezpieczenie-ac/), NNW i assistance, które zwiększają ochronę. Dlaczego jednak tylko OC jest obowiązkowe? Jaką wyjątkową ochronę zapewnia ta polisa?

Przed czym tak naprawdę chroni OC?

Powszechnie panuje przekonanie, że ubezpieczenie OC chroni osoby trzecie, które zostały poszkodowane w wypadku drogowym. Oczywiście jest to prawda, ale polisa OC zapewnia coś jeszcze innego – bezpieczeństwo finansowe sprawcy.

Zasady działania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisuje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dlaczego wspominamy tę długą nazwę? To w niej jest klucz do zrozumienia pełnego sensu OC. To UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Nawet jeśli sprawca wypadku nie miałby ważnej polisy OC, to właśnie z UFG osoby poszkodowane otrzymają odszkodowanie. Następnie instytucja ta w ramach regresu ubezpieczeniowego zwróci się do sprawcy o zwrot wypłaconej kwoty odszkodowania. Dodatkowo sprawca, który nie posiada polisy OC, zapłaci wysoką karę, która w przypadku właściciela samochodu osobowego w 2021 roku może wynieść nawet 5600 zł.

Ubezpieczenie OC chroni nas przed konsekwencjami naszych błędów. Gdybyśmy nie musieli posiadać tej polisy, to poważny wypadek mógłby wielu z nas doprowadzić na skraj bankructwa. Dlaczego?

Wyobraź sobie, że jedziesz autem, wpadasz w poślizg i uderza w jadącego z naprzeciwka nowego Mercedesa. W wypadku zostają ranne dwie osoby podróżujące Mercedesem, Ty i Twój pasażer. Bez OC musiałbyś za szkody zapłacić z własnej kieszeni, czyli za zniszczony pojazd oraz przedmioty się w nim znajdujące, a przede wszystkim za koszty leczenia, rehabilitacji, a może nawet renty. Pomyśl, ile by Cię to kosztowało?

Natomiast ubezpieczenie OC zapewnia sumy gwarancyjne:

- 5 210 000 euro – szkody na osobie,

- 1 050 000 euro – szkody na mieniu.

Obie wartości dotyczą jednego zdarzenia bez względu na liczbę osób poszkodowanych. Nie ma co ukrywać, że są to astronomiczne kwoty dla zwykłego kierowcy. Pamiętaj, że osoby poszkodowane mogą ubiegać o odszkodowanie za wszelkie poniesione szkody. Co to oznacza?

Z ubezpieczenia OC wypłacane jest odszkodowanie za szkody na osobie i mieniu. Te pierwsze związane są z uszczerbkiem na zdrowiu, śmiercią, kosztami rehabilitacji, opieki, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy zadośćuczynieniem za śmierć. Natomiast odszkodowanie na mieniu dotyczy zniszczenia dóbr materialnych, kosztów parkowania i holowania uszkodzonego pojazdu czy wynajmu auta zastępczego – wyjaśnia Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Zakres wypłacanego odszkodowania jest więc szeroki i trudno sobie wyobrazić, aby kierowca był w stanie ponieść takie koszty z własnych środków.

Czy ubezpieczenie OC zawsze kupuje się na rok?

Większość właścicieli pojazdów wykupuje ubezpieczenie OC na 12 miesięcy. Ponieważ jest to polisa obowiązkowa, to przedłuża się ona automatycznie. Chyba że umowa zostanie wypowiedziana najpóźniej 1 dzień przed końcem jej obowiązywania. Jednak istnieją sytuacje, kiedy można nabyć ubezpieczenie OC krótkoterminowe. Dzieje się tak, gdy:

- właściciel zarejestrował pojazd czasowo, by dojechać nim na przegląd lub wywieźć go za granicę,

- właściciel sprowadził auto z zagranicy i zamierza go użytkować w Polsce, ale potrzebuje czasu na załatwienie formalności w wydziale komunikacji,

- właściciel auta historycznego chce wyjechać nim na drogi publiczne,

- auto ma służyć do jazd próbnych.

Ubezpieczenia krótkoterminowe wykupują także komisy samochodowe i przedsiębiorstwa zajmujące się pośredniczeniem w sprzedaży aut. To tak zwane OC komisowe, o którym przeczytasz w poradniku: https://mubi.pl/poradniki/oc-komisowe-co-warto-wiedziec/.

Gdzie najlepiej szukać polisy OC?

Jedną z konsekwencji obowiązkowości OC jest to, że jego warunki są takie same u wszystkich ubezpieczycieli – dodatkowe AC, NNW czy assistance mogą mieć różne zasady, które opisane są w OWU. Prowadzi to do prostej konkluzji – zwracaj uwagę na cenę OC, ponieważ ochrona zawsze będzie taka sama!

Gdzie więc warto szukać taniej polisy? Porównywarka Mubi pozwala na szybkie, wygodne i darmowe znalezienie wielu ofert ubezpieczenia OC w jednym miejscu. Aby dokonać kalkulacji składki, wystarczy odpowiedzieć na pytania z formularza. Nie trzeba w nim podawać danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i numer PESEL.

Na ekranie wyświetli Ci się lista ofert ubezpieczenia OC od wielu firm ubezpieczeniowych. Będzie ona ułożona od tego najtańszego. Pamiętaj, że zawsze możesz zdecydować się także na pakiet ubezpieczeń, który zwiększy Twoją ochronę!