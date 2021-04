Wygodne sukienki na wypad za miasto

Wiosna i lato, to idealny czas na organizację krótkich wycieczek z przyjaciółmi czy też z rodziną. Sprzyjają one relaksowi, miłemu spędzeniu dnia, oderwaniu się od codziennych problemów i obowiązków. Obok dokładnego zaplanowania miejsca docelowego czy też atrakcji, warto także wziąć pod lupę stylizację na którą postawimy. Oprócz osadzenia jej w najnowszych trendach, co dla wielu jest bardzo istotne, trzeba postawić na komfort i wygodę, która będzie szła w parze z kobiecością. Tu z pomocą przychodzą sukienki, ponieważ idealnie wpisują się we wszystkie te potrzeby. Jakie modele sprawdzą się najlepiej? Podpowiadamy.

Sukienki dzianinowe Jedne z najbardziej wygodnych modeli, które z powodzeniem można założyć na cały dzień i niezmiennie czuć się zarówno modnie, jak i komfortowo są sukienki dzianinowe. To idealny duet praktyczności z niebanalnym stylem obok którego nikt nie przejdzie obojętnie. Obecnie przeżywają swój renesans popularności i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Sukienki dzianinowe są także jednym z najbardziej gorących trendów na lato 2021. Doceniają je największe światowe domy mody, w tym Givenchy i Chanel. Nic dziwnego, oprócz tego, że ich materiał jest przewiewny, to nie wymaga nieustannego prasowania, co jest przydatne zwłaszcza w podróży. Nie bez znaczenia pozostają także możliwości dekoracyjne, jakie stwarza ten rodzaj sukienki. Świetnie wpisuje się zarówno w stylistykę sportową, ale także bardzo dobrze będzie prezentować się z romantycznym kapeluszem w towarzystwie espadryli. Sukienki dresowe To kolejny tegoroczny hit, który warto uwzględnić tworząc stylizację na wycieczkę. Oprócz tego, że ich materiał zapewnia komfort ruchów, jak również odpowiednio dobrany, oddycha, będziemy w nim prezentować się bardzo modnie. Sportowe zacięcie tych sukienek świetnie zestawi się zarówno z trampkami, jak i da przestrzeń na nieco bardziej kobiece obuwie, o ile takie będzie dla nas odpowiednie na wycieczkę. Sukienki maxi To kolejny model, który powinna mieć w szafie każda kobieta. Stanowi on synonim kobiecości oraz dawania nieskrępowanej niczym swobody ruchów. Na rynku jest wiele propozycji - od taliowanych, po szerokie, na ramiączka etc., więc bez problemu dopasujemy dla siebie zgodny z naszymi oczekiwaniami. Sukienka ta sprawdzi się zarówno na wycieczkę do lasu, jak i piknik na łąkę. W chłodniejsze dni może zakrywać całe nogi, natomiast w przypadku, kiedy aura bardziej zachwyci słońcem, z powodzeniem może zostać podwinięta. Nic dziwnego, że z sezonu na sezon wspina się na wyżyny popularności.

