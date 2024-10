 Wygraj upominki z okazji 1. urodzin salonu Recman w Elblągu! Skorzystaj też z urodzinowego rabatu!

Serdecznie zapraszamy 11 i 12 października do salonu Recman w CH Ogrody – świętujemy pierwsze urodziny salonu! Z tej okazji na każdego klienta będzie czekać wyjątkowy rabat! Recman to renomowana marka odzieżowa, która od 1986 roku cieszy się zaufaniem mężczyzn. Flagowymi produktami marki są eleganckie garnitury oraz stylowe marynarki. Oferta obejmuje również koszule, spodnie, swetry, płaszcze, kurtki, obuwie oraz wyszukane akcesoria i dodatki.

Elegancki sport wymaga perfekcyjnych garniturów

Od 2011 roku Recman jest oficjalnym sponsorem Reprezentacji Polski Mężczyzn w tenisie ziemnym, co przyniosło marce prestiżowy wizerunek związany z tym sportem. Perfekcyjnie dopasowane garnitury z logo marki towarzyszą naszym tenisistom podczas konferencji prasowych oraz oficjalnych spotkań. W 2017 roku ambasadorem Recman został Łukasz Kubot - najwybitniejszy polski tenisista i mistrz deblowego turnieju Wimbledon.

Ponad 250 tysięcy złotych na spełnienie dziecięcych marzeń

Recman aktywnie angażuje się w działania społeczne. Od 2014 roku współpracuje z Fundacją Mam Marzenie, realizując projekt "Muszka Marzeń". Za każdą sprzedaną muszkę Mosca marka przeznacza 5 złotych na spełnienie dziecięcego marzenia. Zaangażowanie klientów i pracowników jest ogromne – marka zebrała już ponad 250 000 złotych, co pozwoliło na spełnienie kilkudziesięciu marzeń.

Dbając o zdrowie, wykazujesz męskość

Recman prowadzi kampanię pod hasłem "Męska Sprawa" na rzecz Fundacji Rak'n'Roll, wspierając finansowo ich działania. Celem jest zachęcenie mężczyzn do zadbania o swoje zdrowie, a tym samym do regularnych badań profilaktycznych. Te proste działania są niezwykle ważne dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej.

Szycie garniturów na miarę w usłudze Recman!

Salon Recman oferuję usługę, jaką jest szycie garniturów (i nie tylko) na miarę. Marka zdaje sobie sprawę, że każdy mężczyzna jest inny, a co za tym idzie – nie każdy fason z regularnej kolekcji będzie pasować na każdego idealnie. Dzięki szyciu na miarę każdy klient może mieć pewność, że ubiór będzie idealnie dopasowany do jego sylwetki. Umów się na spotkanie ze stylistą, który przygotuje indywidualny projekt dopasowany do Twoich preferencji, i odbierz gotową odzież!

Konkurs z nagrodami z okazji 1. urodzin salonu Recman!

Z okazji 1. urodzin elbląskiego salonu Recman marka przygotowała wyjątkową promocję dla swoich klientów. W dniach urodzin, tj. 11-12 października, obowiązywać będzie 20% rabat przy zakupie dwóch nieprzecenionych produktów. Już teraz warto zajrzeć na stronę www.recman.pl, aby zapoznać się z najnowszą, jesienno-zimową kolekcją i znaleźć coś idealnego dla siebie.

Dodatkowo, specjalnie dla naszych Czytelników, we współpracy z marką Recman ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania są:

I miejsce: perfumy Black by Recman

II miejsce: spinki Recman

III miejsce: krawat Recman

Aby wziąć udział w zabawie, wystarczy odpowiedzieć na następujące pytanie konkursowe: Krawat czy mucha? Co wybierasz i dlaczego?

Odpowiedzi przyjmujemy do 10.10.2024 r, do godziny 23:59. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail konkursy@recman.pl (w treści wiadomości koniecznie podaj swoje imię i nazwisko – to warunek konieczny do odbioru nagrody). Najbardziej kreatywne odpowiedzi z krótkim uzasadnieniem zostaną nagrodzone ekskluzywnymi upominkami od firmy Recman, które będą czekać na odbiór przez miesiąc od daty wyników w salonie Recman (CH Ogrody, Płk. Stanisława Dąbka 152, Elbląg).

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.