Wyprzedaż rocznika 2020 w Ford Gołębiewski rozpoczęta!

Gołębiewski Autoryzowany Dealer Forda zaprasza na Wyprzedaż Rocznika 2020. Korzystne rabaty cenowe na samochody osobowe oraz dostawcze w pakiecie z rozszerzoną gwarancją Ford Protect do 5 lat lub 100 tysięcy kilometrów w standardzie. Takiej wyprzedaży nie można przegapić!

Koniec roku to wyjątkowy czas wyprzedaży samochodów z rocznika 2020. To idealny moment dla wszystkich, którzy czekali z zakupem swojego wymarzonego Forda do ostatniej chwili.

Rabaty nawet do 32 000 zł na samochody osobowe oraz do 38 000 zł na samochody dostawcze. Wybrane modele dostępne z 5-letnią ochroną gwarancyjną Ford Protect. Oprócz rabatów cenowych Ford przygotował ofertę Leasingu 101% dla Forda Mondeo, który dostępny jest w wielu wersjach, zarówno jeżeli chodzi o wyposażenie jak i kolorystykę samochodu.

Ford Kuga, czyli trzecie najpopularniejsze auto Forda w Europie, dostępny jest z pakietem korzyści do 25 000 zł, w skład którego wchodzą: rabat cenowy, Pakiet Winter, Pakiet Driver Assistance oraz Ford Protect. Dzięki Pakietowi Winter za darmo otrzymujemy podgrzewane fotele i kanapę, kierownicę oraz przednią szybę. Pakiet Driver Assistance zawiera elementy, które wspomagają kierowcę podczas prowadzenia, czyli między innymi system wspomagający parkowanie oraz wyjazd z miejsca parkingowego, monitorowanie martwego pola w lusterkach, tempomat adaptacyjny czy też system monitorowania koncentracji kierowcy.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Ford Gołębiewski wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i w trosce o wspólne bezpieczeństwo przypomina o możliwych udogodnieniach związanych z usługami w salonie i serwisie – bez wychodzenia z domu. Dzięki usłudze Door-To-Door oraz Video Check, Klient może wykonać przegląd lub naprawić swoje auto bez wizyty w serwisie. Istnieje również możliwość przygotowania oferty zakupu samochodu w formie zdalnej oraz prezentacji wybranego modelu samochodu poprzez videoprezentację. Dzięki usłudze Ubezpieczenie online polisa zostanie przygotowana zdalnie przez Dział Ubezpieczeń, a oryginały przesłane pocztą na adres wskazany przez Klienta.

Zapraszamy do skorzystania z Wyprzedaży Rocznika 2020 oraz usług online w salonie Ford Gołębiewski

Gołębiewski

Autoryzowany Dealer Forda i Suzuki

ul. Żuławska 19

82-300 Elbląg

tel. 55 24 33 444

----- artykuł promocyjny ----