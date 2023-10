Wysokość wynagrodzenia a zdolność kredytowa pracownika

Myślisz o nowym mieszkaniu, samochodzie lub wakacjach na drugim końcu świata, ale nie masz wystarczających oszczędności? Rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się zaciągnięcie kredytu. Nie zawsze jest to równie proste jak ukazują reklamy. To, czy otrzymamy kredyt, zależy w dużej mierze zarówno od naszych zarobków, jak i ogólnej sytuacji finansowej. W poniższym tekście przybliżymy jeden z kluczowych, o ile nie najważniejszy termin, który pojawia się przy okazji zaciągania kredytu. Jest nim zdolność kredytowa. Wyjaśnimy m.in. czym jest owa zdolność, co na nią wpływa i jak możemy ją poprawić. Zaczynajmy.