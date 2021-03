Wyspa Kos – co warto zwiedzić w tym pięknym zakątku Grecji?

Ta niewielka grecka wyspa to idealne miejsce, gdzie można wybrać się na swoje wymarzone wakacje. Piękne krajobrazy, bajkowe plaże oraz ciekawe, zabytkowe zakątki to kwintesencja Kos. Obojętnie czy chcemy spędzić wolny czas na plażowaniu, czy może wolimy aktywny wypoczynek, będziemy zadowoleni z wakacji spędzonych właśnie w tym miejscu. Jakie sekrety skrywa wyspa Kos? Czego na pewno nie można pominąć, wybierając się tam na wymarzone wakacje?

Wyspa Kos – najważniejsze informacje

Wyspa Kos należy do terytorium Grecji i jest położona na Morzu Egejskim w archipelagu Dodekanez. Ta niewielka wysepka ma długość 50 km i szerokość 10 km, więc bez problemu da się dojechać we wszystkie jej zakątki. Długa linia brzegowa (aż 112 km!) gwarantuje mnóstwo pięknych plaż, ale to nie jedyne atrakcje, które oferuje Kos. W tym miejscu można spotkać także liczne zabytki historyczne oraz urokliwe, odizolowane wioski. Krajobraz jest zarówno wyżynny, jak i nizinny, a uprawy winorośli, fig, oliwek i migdałów są nieodłączną częścią widoków znajdujących się na tej wyspie. Ciepła pogoda na Kos utrzymuje się nawet przez 9 miesięcy w roku! Jedynie w grudniu, styczniu i lutym można spodziewać się spadku temperatur i bardziej deszczowej pogody. Najcieplejsze miesiące to oczywiście okres wakacji i jesień, czyli od czerwca do października. W tym czasie woda jest najprzyjemniejsza i codziennie można zażywać kąpieli słonecznych.

Miasto Kos, czyli stolica wyspy

Zwiedzanie tej urokliwej wysepki warto zacząć od jej stolicy. Miasto Kos stanowi największy ośrodek na całej wyspie, więc nie brakuje tam atrakcji turystycznych oraz ciekawych miejsc, które można zwiedzić. Historyczne zabytki, piękna architektura i bajkowe wybrzeże sprawią, że na długo nie zapomnimy o tym miejscu. W samym centrum znajduje się Stare Miasto z Placem Wolności, pozostałościami starożytnej agory, meczetami i minaretami. Spacer w tym miejscu to idealny plan na słoneczne popołudnie. Wybierzmy się również na zwiedzanie starożytnego amfiteatru, do Casa Romana, czyli zrekonstruowanego domu rzymskiego oficjela z ok. III wieku przed naszą erą oraz Zamku Joannitów, który kiedyś był siedzibą Zakonu Rycerskiego i jest obecnie naprawdę świetnie zachowany. Nie zapomnijmy też o malowniczym porcie oraz muzeum archeologicznym stanowiącym prawdziwą gratkę dla miłośników historii i kultury starożytnej Grecji.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej na temat ciekawych atrakcji i fascynujących miejsc, które można zobaczyć na wyspie Kos? Zajrzyj tutaj: https://www.tui.pl/wypoczynek/grecja/kos.

Starożytne sanatorium Asklepiejon i muzeum Hipokratesa

Wakacje na Kos nie można uznać za w pełni przeżyte, jeżeli nie wybierzemy się do najbardziej charakterystycznego miejsca tej wyspy, czyli Asklepiejonu. Ten kompleks co prawda wybudowano już po śmierci Hipokratesa, ale to właśnie jego nauki stały się fundamentami dla tego miejsca. Asklepiejon pełnił kiedyś rolę sanatorium, szkoły dla przyszłych lekarzy, szpitala oraz centrum medycznego. Ten starożytny medyczny kompleks jest położony w wyjątkowo urokliwym miejscu, czyli na malowniczym wzgórzu, wśród których znajdują się ruiny świątyń Asklepiosa. Podczas zwiedzania nie zapomnijmy też o muzeum Hipokratesa.

Wymarła wioska Palio Pyli

Kolejnym interesującym miejscem jest pewna mała wioska, po której zostały tylko opuszczone ruiny. Palio Pyli było kiedyś miejscowością tętniącą życiem, ale gdy w 1830 roku wybuchła tam epidemia cholery to miejsce opustoszało. Mieszkańcy, aby ratować własne życie, opuścili swoje rodzinne domy, a wioska popadła w ruinę. Oprócz tajemniczych pozostałości po domostwach zwykłych ludzi, turystów przyciąga do tego miejsca również przepiękny widok na wybrzeże, pobliskie wyspy Pserimos i Kalimnos oraz Turcję, ruiny bizantyjskiego zamku oraz tajemniczy kościółek.

Plaże, plaże i jeszcze raz plaże

Planując wczasy na Kos, nie da się zapomnieć o jego malowniczym wybrzeżu. Ta wyspa słynie z pięknych plaż, które zajmują niemal 70% jej linii brzegowej. Jedynym problemem na Kos będzie to, na którą plaże się dziś zdecydować! Jedne z najpopularniejszych to Agios Stefanos (piaszczysto-kamienista, ale z lazurową wodą i łagodnym zejściem), Paradise Beach (ze złotym piaskiem, ciepłą wodą i wieloma atrakcjami turystycznymi) czy Tigaki (prawie 10-kilometrowy odcinek piaszczystych plaż otoczony przez drzewka oliwne; wśród nich szczególnie piękne są plaże Barracuda oraz Lenas). Warto wybrać się także na Camel Beach, gdzie na pewno nie zabraknie jasnego piasku i lazurowej, czystej wody albo do Lambi, czyli ponad kilometrowej plaży składającej się z piasku i drobnych kamyczków, gdzie zwykle znajduje się niewielu turystów. Za to miłośnicy wodnych sportów np. windsurfingu koniecznie muszą się wybrać do Marmari i odwiedzić miejscowe plaże.

Pawie w Plaka Forest i flamingi w Tigaki

Na Kos można spotkać również wiele zakątków, które są miejscem do życia wielu zwierząt. Na tej wyspie znajdują się dwa charakterystyczne punkty, które kojarzą się bardzo mocno z ptakami. Pierwszym z nich jest piniowy las będący miejscem zamieszkania sporego stada półdzikich pawi indyjskich. Te zwierzęta są przyzwyczajone do obecności ludzi – często podchodzą bardzo blisko, pokazują swoje tańce godowe, skaczą po drzewach, a nawet same zaczepiają turystów. Skąd te ptaki wzięły się na Kos? Legenda głosi, że przywiózł je ze sobą na wyspę Aleksander Macedoński.

Drugim ciekawym miejscem jest słone jezioro w Tigaki, które podczas gorących miesięcy często wysycha, dlatego warto wybrać się tam, kiedy jest w nim jeszcze woda. Jezioro jest zwykle widoczne do lipca, a potem znika na jakiś czas z powodu zbyt wysokich temperatur, pozostawiając po sobie krajobraz z widocznymi, białymi śladami po soli. Jednak kiedy w jeziorze jest jeszcze woda, bardzo często przylatują tam różowe flamingi, a na co dzień w tych okolicach żyją żółwie morskie. Warto wybrać się na wycieczkę do tego miejsca i może akurat uda nam się na żywo zobaczyć te niezwykłe ptaki.

Gorące źródła w Agios Fokas i Embros Therma

Szczególnie wartymi uwagi miejscami są termy stanowiące naturalne SPA, w których można spędzić naprawdę relaksujące chwile. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych zakątków tego typu są gorące źródła w Agios Fokas. Właśnie w tej mieścince znajduje się źródło wulkaniczne wypływające prosto ze skał do morza. Woda w tym miejscu może osiągać temperaturę nawet 50 stopni Celsjusza! Tego typu kąpiel ma działanie lecznicze, a to za sprawą wody zawierającej związki siarki, magnezu, wapnia, potasu i sodu. Jeżeli termy w Agios Fokas przypadną nam do gustu wybierzmy się też do Embros Therma. Ten odcinek wybrzeża jest oddalony od stolicy wyspy o około 12 km i można tam znaleźć groty skalne z gorącymi źródłami termalnymi umiejscowionymi na niewielkiej plaży.

Urokliwa wioska Zia

Podczas zwiedzania Kos nie zapomnijmy wybrać się do górskiej wioski Zia, znajdującej się w samym centrum wysepki. To miejsce jest umiejscowione na stokach gór Dikeos (847 m n.p.m.), dzięki czemu roztaczają się tam naprawdę niesamowite widoki na całą wyspę. Większość turystów wybiera się w to miejsce, właśnie po to, aby podziwiać przepiękny zachód słońca. Dlatego najlepiej zaplanować wycieczkę do Zia na popołudnie i zjeść tam pyszną kolację w jednej z miejscowych knajpek. W tej wiosce warto zaopatrzyć się też w lokalne produkty, np. oliwę z oliwek tłoczoną na zimno oraz pyszne miody czy syropy. Jeżeli starczy nam czasu odwiedźmy również kościółek Ag. Georgios.

Wakacje na Kos w 2021 roku – podróżowanie w czasie pandemii

Obecna sytuacja na świecie sprawia, że podróżowanie stało się bardziej problematyczne niż kiedyś. Dlatego decydując się na wyjazd na wakacje, należy bardzo mocno się zastanowić, z usług jakiego biura podróży skorzystamy. Urlop spędzony za granicą może być bezpieczny, ale tylko pod warunkiem przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego. TUI zdecydowanie wyróżnia się tym spośród konkurencji, bo na bieżąco informuje swoich klientów o ciągle zmieniających się zasadach, na jakich podróżny może wjechać do danego kraju. Jeżeli chodzi o Grecję, to można je znaleźć na stronie poświęconej warunkom podróży. Co więcej, na stronie TUI znajdują się szczegółowo opisane międzynarodowe standardy bezpieczeństwa oraz istnieje możliwość ubezpieczenia się od skutków zakażenia COVID-19.

--- artykuł promocyjny ----