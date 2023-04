  Zadbaj o swoje otoczenie z Cortiną

Cortina – to miejsce, w którym zadbasz o otoczenie swojego domu lub firmy od początku do końca. Ogrodzenie, kostki brukowe, kamienie dekoracyjne – wszystko to sprawi, że stworzysz wokół siebie przestrzeń, w której domownicy, twoi goście albo klienci będą czuli się komfortowo. Zobacz zdjęcia.

Nowoczesne ogrodzenia systemowe, klasyczne ogrodzenia stalowe, betonowe i aluminiowe renomowanych polskich producentów – to wszystko znajdziesz w Centrum Ogrodzeń i Kostki Cortina. Dzięki współpracy ze sprawdzonymi wykonawcami i montażystami centrum kompleksowo obsłuży najbardziej wymagającego klienta. Poszukujesz ogrodzeniowców, brukarzy czy ogrodników, którzy zadbają o otoczenie Twojego domu lub firmy? Cortina zaproponuje Ci sprawdzonych specjalistów w każdej dziedzinie!

- Powstaliśmy po to, by wypełnić swego rodzaju lukę na lokalnym rynku – podkreśla Grzegorz Błaszczyk, właściciel Cortiny. - Jako jedyna firma w regionie oferujemy tak kompleksową obsługę jeśli chodzi o inwestycje związane z otoczeniem domu: od ogrodzeń, kostki brukowej i kamieni dekoracyjnych po całościowe aranżacje ogrodowe i wiele innych - dodaje.

Oferta Cortiny skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Potrzebujemy dosłownie dwóch metrów prostych sztachetek do domu, a może realizujemy dużą inwestycję deweloperską? W jednym i drugim przypadku Cortina odpowie na nasze potrzeby.

- Klienci doceniają nasze indywidualne podejście i dlatego do nas powracają – komentuje Grzegorz Błaszczyk.

Zacznijmy od ogrodzeń. W centrum znajdziemy zarówno bardziej budżetowe rozwiązania, jak i propozycje liderów na rynku, takich jak przedsiębiorstwo Wiśniowski czy Konekt Ogrodzenia. A kostka brukowa? Jak najbardziej - Cortina współpracuje w tym zakresie z uznanym producentem, jakim jest firma Buszrem. Do tego dorzućmy kamienie dekoracyjne: od granitów, bazaltów, wapieni, aż po ekskluzywne kamienie greckie. Oferta dynamicznie się rozwija, a załoga Cortiny śledzi najnowsze trendy w zakresie aranżacji otoczenia domu. Dlatego szukając rozwiązań dla siebie i naszych inwestycji, z pomocą Cortiny zawsze będziemy "na czasie".

(fot. Mikołaj Sobczak)

- To, na co od samego początku stawiamy akcent, to maksymalne ułatwienie klientowi zrealizowania całej aranżacji otoczenia domu, bez konieczności udawania się w różne miejsca, by np. w jednym wybierać ogrodzenie, a w innym kostkę brukową. U nas na miejscu będzie można od razu dobrać ogrodzenie do kostki lub na odwrót – podkreśla Grzegorz Błaszczyk. - Bywa, że ktoś oferuje pustaki ogrodzeniowe, a nie ma już do nich wypełnień stalowych czy automatyki do bram. U nas można dostać jedno i drugie. A do tego otrzymać namiary na wykonawców w każdej dziedzinie związanej z przygotowaniem otoczenia domu i firmy. Dlatego swoje projekty całościowo powierzają nam nie tylko osoby prywatne, ale także deweloperzy, właściciele lokali gastronomicznych na Mierzei Wiślanej i firmy. A jeśli szukamy rozwiązań dla otoczenia, które nie są produkowane "taśmowo", ale raczej "manufakturowo", rzemieślniczo, z naciskiem na bardzo indywidualne potrzeby klienta, to oferta Cortiny zawiera również takie rozwiązania - słyszymy. Dodajmy, że Cortina organizuje dowóz wybranych materiałów do wskazanego miejsca. Firma prowadzi sprzedaż zarówno detaliczną jak i hurtową dla montażystów i wykonawców.

- Otoczenie naszego domu czy firmy to swego rodzaju wizytówka – podkreśla Grzegorz Błaszczyk. Warto o nie zadbać, by dobrze się w nim czuć i by dobrze czuli się w nim nasi goście. Warto o nie zadbać z Cortiną.

