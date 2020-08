Zakupy z ekonomią społeczną

Niektórzy robią zakupy w internecie, inni wolą w sklepach stacjonarnych. Kto ma rację? Ty! Bo dzięki Targes.pl nie tylko wybierasz produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, wspierasz także rozwój lokalnych firm. W dobie pandemii ma to szczególne znaczenie. Kupować możesz stacjonarnie, wkrótce także przez internet.

W Domu pod Cisem przy ul. Stawidłowej 3 działa sklep społeczny. To właśnie tam, w strefie Targes.pl, można kupić produkty wytwarzane przez podmioty ekonomii społecznej. Są to m.in. pamiątki związane z Elblągiem, rękodzieło, praktyczne torby czy pożywne soki. Wszystko to od podmiotów ekonomii społecznej, czyli firm, które wspierają powracanie osób bezrobotnych na rynek pracy.

Co konkretnie znajdziesz w Strefie Targes.pl?

- Smaczne soki od Mazurskich Słoików, gustowne torby od Przedsiębiorstwa Społecznego Sakwa, pufy wykonane przez uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej, świeczki zapachowe, kolorowe magnesy czy ręcznie wykonaną biżuterię - wylicza Olga Porożyńska ze Sklepu Społecznego pod Cisem. - Szczególnie polecam przedmioty wytwarzane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej, czyli ciekawe ozdoby lub praktyczne rzeczy do każdego domu.

Kupując w Sklepie Społecznym pod Cisem wspierasz rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie.

- Najprościej mówiąc, ekonomia społeczna to firmy, gdzie ważna jest sfera społeczna, gdzie ludzie są ważniejsi od zysku – mówi Maciej Bielawski, wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP, które prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu. – Dzięki świadomym zakupom każdy z nas daje pracę osobom powracającym na rynek pracy. Do czego gorąco zachęcam.

Sklep Społeczny pod Cisem nie jest zwykłym sklepem. To także sklep charytatywny z dochodem na działania dobroczynne, inicjatywy społeczne elblążan. To miejsce, gdzie można znaleźć m.in. meble z duszą.

- Dajemy drugie życie rzeczom – mówi Justyna Duks, kierownik Domu pod Cisem. – W pracowniach krawieckiej i stolarskiej, uczestnicy Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej uczą się zawodów i to właśnie efekty ich pracy możemy zobaczyć w naszym sklepie. Starannie odnowione meble, krzesła i fotele – najczęściej w stylu retro - cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto dodać, że zakupy w Sklepie pod Cisem są na każdą kieszeń.

Sklep pod Cisem otwarty jest od wtorku do piątku w godz. od 10 do 17 oraz w soboty w godz. od 10 do 14.

- Uruchamiamy możliwość zakupów internetowych poprzez Allegro. Proponujemy również sprzedaż ciekawych rzeczy poprzez media społecznościowe - dodaje Justyna Duks.

---artykuł sponsorowany---