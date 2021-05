Zamieszkaj na Osiedlu Jarzębinowa!

Osiedle Jarzębinowa, które powstaje na terenie dzielnicy domów jednorodzinnych Dąbrowa, to zarazem kameralna i atrakcyjna inwestycja: to parterowy dom (bliźniak), w pobliżu lasu na Wysoczyźnie Elbląskiej, pośród malowniczych domków jednorodzinnych Dąbrowy, który do 15 maja można kupić w promocyjnej cenie 699 tys. zł.

Osiedle Jarzębinowa (sprawdź https://www.jarzebinowa.pl/) docelowo stanowić będą trzy budynki w zabudowie bliźniaczej z sześcioma lokalami. Domy w parterze mają 134 m2, co sprawia, że komunikacja pomiędzy pomieszczeniami jest bardzo wygodna. Jeśli zechcemy zwiększyć tę powierzchnię, oczywiście jest to możliwe: adaptując poddasze we własnym zakresie możemy zwiększyć ją nawet do 216 m2. Dom cechują także jasne, dobrze oświetlone wnętrza. To jednak nie wszystko: oświetlenie budynku wewnętrzne i zewnętrzne dostępne jest wraz z rozdzielniami, zapewniono także bezproblemowy dostęp do internetu i telewizji (biały osprzęt elektyczny).

To atrakcyjna oferta dla wszystkich, którym bliska jest ekologia, w dodatku wiąże się z oszczędnościami. Źródłem ciepła w budynku jest bezobsługowy kocioł gazowy, zasilany z miejskiej sieci gazowej. Ogrzewanie podłogowe funkcjonuje w całym domu, a każdy pokój posiadać będzie oddzielne jego sterowanie.

Lokalizacja domu blisko natury, a dokładnie przy ul. Jarzębinowej w Elblągu, to tylko jeden z jego atutów. Stąd szybko dojedziemy zarówno do centrum Elbląga, jak i Zalewu Wiślanego, Kadyn, Tolkmicka czy Fromborka. Dojazd do domu ułatwia prowadząca do niego utwardzona nawierzchnia. Dom na Osiedlu Jarzębinowa to także jednostanowiskowy garaż i dodatkowe miejsce parkingowe na utwardzonym placu przed garażem. W cenie są także nasadzenia, ogrodzenie, drogi dojazdowe wykonane z pol-bruku, a także punkty czerpalne wody.

Budynek składa się z:

- salonu z jadalnią 30,92 m2;

- trzech pokoi o powierzchni: 12,45 m2; 12,71 m2; 11,65 m2;

- łazienki 7,88 m2;

- oddzielnej toalety

- kuchni ze spiżarnią ;

- wiatrołapu, korytarza i pomieszczenia gospodarczego

- garażu 23,38m2

To idealne miejsce nawet dla 4-osobowej rodziny! Trudno się dziwić, że domy parterowe to obecnie najbardziej poszukiwane nieruchomości.

To jeszcze nie wszystko: na etapie przedsprzedaży istnieje możliwość zmiany aranżacji pomieszczeń, co pomoże nam dostosować je do własnych potrzeb.

Na tym etapie prac budynek pokryty jest już dachówką, aranżacje ścian wewnętrznych nadal można zmienić z pomocą projektanta.

Domy Osiedla Jarzębinowa to wysoki standard, dobre materiały, wygoda, ekologia i bliskość natury. Wybudowano już budynek pierwszy z lokalami A i B, rozpoczęto już budowę kolejnego. Na lokal nr A podpisana jest umowa deweloperska. Z kolei podpisanie umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu B do 15 maja 2021 r. wiąże się z promocją! Koszt zakupu wyniesie wtedy jedynie 699 tysięcy złotych. Nie zwlekaj!

