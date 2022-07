 Zapraszamy na Festyn Motoryzacyjny z Aeroklubem Elbląskim!

Fantastyczna zabawa szykuje się 16 lipca w Elblągu, a będzie się działo zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Zapraszamy na Festyn Motoryzacyjny z Aeroklubem w Elblągu!

16 lipca na lotnisku w Elblągu (wjazd od strony paintballa) będzie można zobaczyć niezwykłe samochody: projekty, klasyki i te, które biorą udział w zawodach na najgłośniejszy wydech. Pasjonaci motoryzacji i ich maszyny na pewno nie zawiodą. Będzie też wystawa samolotów z aeroklubu!

Na uczestników czekają konkursy na rzut oponą w dal i na najdłuższe utrzymanie felgi w powietrzu. Grupa Teatr Ognia Widmo wykona niezwykły taniec z ogniem, a po zakończeniu festynu, późnym wieczorem, na uczestników czeka jeszcze after party przy drugiej wiacie w Bażantarni!

Dodajmy, że podczas wydarzenia będzie można zjeść coś pysznego w foodtracku. A oprócz tego spędzić trochę czasu w limuzynie, kultowym Lincolnie, uraczyć się watą cukrową i oczywiście spotkać z prawdziwymi pasjonatami zrzeszonymi w grupach motoryzacyjnych.

Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Czeka na nich m. in. basen z kulkami i dmuchany zamek. Wydarzenie to więc świetna okazja do zabawy z całą rodziną. Na festyn z elbląskim aeroklubem zapraszają motoryzacyjni pasjonaci z Night Riders Elbląg!

Harmonogram imprezy:

12:00 Otwarcie bramy

14:00 Konkurs rzutu oponą w dal

15:00 Konkurs na najdłuższe utrzymanie felgi w powietrzu

16:00 Ogłoszenie zwycięzców obu konkursów

17:00 Konkurs na najgłośniejszy wydech

19:00 Ogłoszenie zwycięzców konkursu na najgłośniejszy wydech imprezy

20:00 Pokaz Tańca z Ogniem wykonany przez Grupę Teatr Ognia Widmo

21:00 Zakończenie Festynu

22:00 After party dla wszystkich (druga wiata w Bażantarni)

