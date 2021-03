Zatem remont czy budowa?

Każdego roku zwiększamy swój standard życia. Od jakości kupowanych rzeczy, przez świadomość wpływu na środowisko, po ułatwianie sobie codziennych obowiązków. Pragniemy żyć zdrowiej, piękniej, bezpieczniej, chcąc przygotować naszym dzieciom lepsze warunki w przyszłości. Jeśli chcesz odmienić swoje miejsce do życia i zwiększyć jego standard - sprawdź Centrum Budowlane Falkon. Zobacz zdjęcia.

Pierwszą potrzebą jest posiadanie miejsca, w którym spotykają się bliscy. Dajemy im przekonanie, że dom lub mieszkanie to nie tylko ściany. To historie, fragmenty wypełnione emocjami, wyraz osobowości domowników, świadek zmian. Urządzamy je według własnych upodobań i gustu. W Centrum Budowlanym Falkon rozumiemy te dążenia i wychodzimy im na przeciw. Jeśli chcesz odmienić swoje miejsce do życia i zwiększyć jego standard - sprawdź Centrum Budowlane Falkon.

Jeżeli zastanawiasz się:

Jak wygląda łazienka, która satysfakcjonuje?

Jaki kolor powinny mieć ściany w Twoim salonie, byś szybciej w nim odpoczywał?

Jakie drzwi dodadzą Twoim wnętrzom klasy i jakości?

Jak właściwie wygląda Twój wymarzony dom?

Centrum Budowlane Falkon zna odpowiedzi na te oraz trudniejsze pytania, które stawia przed Tobą remont lub budowa. Poszukując najbardziej optymalnych rozwiązań na własną rękę można wiele stracić - czas, pieniądze, nerwy. Remont to czas, który chcemy jak najbardziej skrócić. Nieplanowane wydatki, niezadowalająca jakość usługi i produktu, przedłużający się bałagan, wątpliwa terminowość - to częste przypadłości wielu inwestycji. W Centrum Budowlanym Falkon znajdziesz rozwiązanie wszystkich swoich problemów remontowo-budowlanych.

Fachowe doradztwo i obsługa, bogaty asortyment, elastyczne ceny, oryginalne projekty, ciągle rozbudowywana infrastruktura, nietuzinkowy salon, transporty, łatwy dojazd i parking - to najważniejsze cechy Centrum Budowlanego Falkon. W ofercie posiadamy produkty sprawdzonych marek: farby Tikkurila, łazienki BLU (Paradyż, Tubądzin, Azario, Cerrad), drzwi i podłogi VOX (DRE, Barlinek, Quick-step). Nasze stale modernizowane ekspozycje odpowiadają trendom wnętrzarskim, a szkolenia personelu uzupełniają kompleksowość usługi.

Ciągle zmieniamy się dla naszych Klientów - na bieżąco będziemy informować jak zmienia się Centrum Budowlane Falkon.

Sprawdź naszą ofertę jeszcze dziś, pomimo obostrzeń pozostajemy otwarci:

Centrum Budowlane Falkon

ul. Malborska 52

(nowy wjazd od ul. Fabrycznej)

82-300 Elbląg

Czynne:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 17:00

soboty: 7:00 - 15:00

tel. 55 232 72 57

mail: biuro@falkon52.pl

Koniecznie odwiedź nasz nowy sklep internetowy

Dodatkowo dostawa na terenie Elbląga dla zamówień powyżej 150 zł - gratis.

Zatem remont czy budowa? To pytanie, które stawiamy naszym klientom od blisko 30 lat.

Centrum Budowlane Falkon

Fotografie wykonał Michał Polakowski StudioMM

