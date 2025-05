 Zawodowa przyszłość zaczyna się dziś. Sprawdź ofertę Branżowej Szkoły I stopnia w CKZiU dla ósmoklasistów!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Dobrze dobrany kierunek kształcenia może otworzyć drzwi do satysfakcjonującej pracy, stabilnej przyszłości i rozwoju osobistego. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu to miejsce, w którym nauka łączy się z praktyką, a uczniowie zdobywają konkretne umiejętności cenione na rynku pracy. Jeśli Twoje dziecko kończy klasę ósmą i zastanawia się, jaką drogę wybrać – warto poznać bogatą i nowoczesną ofertę edukacyjną CKZiU. Zobacz zdjęcia.

Kierunki w roku szkolnym 2025/2026:

Automatyk - zajmuje się projektowaniem, montowaniem, obsługiwaniem, uruchamianiem i konserwowaniem różnego typu urządzeń, maszyn i instalacji.

Gdzie można znaleźć pracę? Przede wszystkim automatycy są zatrudniani w firmach technologicznych, które specjalizują się w produkcji maszyn, robotów oraz oprogramowania. Możliwości zatrudnienia obejmują również zakłady przemysłowe oraz instytucje naukowe i uczelnie wyższe.

Cieśla - zajmuje się obróbką drewna.

To, co go odróżnia od stolarza, to miejsce pracy. Cieśla pracuje bowiem w budownictwie. Do jego zadań możemy zaliczyć prace związane z formowaniem konstrukcji z drewna potrzebnych na plac budowy, takich jak pomosty robocze czy rusztowania.

Gdzie mogą pracować? Cieśla znajdzie zatrudnienie przede wszystkim na budowie. Może także pracować w warsztacie, budownictwie wodnym, górnictwie czy geodezji.

Krawiec - projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) lub ciężką (garnitury, płaszcze itp.), w tym skórzaną. Szyje odzież miarową na indywidualne zamówienie klienta według jego wymiarów lub szyje odzież konfekcyjną według standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego.

Po ukończeniu szkoły, gdzie można pracować? Krawiec może znaleźć swoją specjalizację nie tylko w szyciu ubrań. Nie brakuje branż, w których wykorzystywane są usługi krawca. Zakłady krawieckie produkują torby i torebki, pokrowce na meble, firany, zabawki czy legowiska dla psów.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń - wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń. Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie.

Gdzie można uzyskać zatrudnienie? Przemysł maszynowy należy do jednej z najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju dlatego też mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Mechanicy-monterzy maszyn i urządzeń znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych.

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych - buduje, konserwuje, remontuje i naprawia telekomunikacyjne linie kablowe ziemne, kanałowe i napowietrzne, buduje kanalizację teletechniczną, rurociągi kablowe, montuje złącza kablowe, elementy zakończeń kabli, przełącznice, wykonuje instalacje telekomunikacyjne i teleinformatyczne wewnętrzne, wykonuje instalacje antenowe systemów radiowych i telewizyjnych.

Gdzie można znaleźć zatrudnienie? W zakładach telekomunikacyjnych, przy produkcji sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych, w instytucjach posiadających własne sieci i systemy łączności, np. w wojsku, mogę też założyć własną działalność gospodarczą.

Murarz-tynkarz - zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, wykonywaniem schodów, filarów, stropów, wykuwaniem otworów, tynków zewnętrznych i wewnętrznych murowanie konstrukcji budowlanych, tynkowanie ścian, rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych, ocenianie jakości wykonanych robót murarskich i tynkarskich.

Gdzie można pracować?

• w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych;

• w firmach remontowo-budowlanych;

• w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;

• w firmach zarządzających nieruchomościami;

• w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych;

• we własnej firmie.

Nie czekaj – zaplanuj przyszłość swojego dziecka już dziś!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu to nie tylko szkoła, ale przede wszystkim miejsce, w którym młodzi ludzie rozwijają swoje pasje, zdobywają praktyczne umiejętności i przygotowują się do dorosłego życia. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami i nowoczesnym metodom nauczania, absolwenci placówki są gotowi, by wejść na rynek pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą edukacyjną na naszej stronie internetowej https://www.ckziuelblag.pl/ lub pod numerami telefonu 55 625 88 01 lub 55 625 67 25.