 Zewnętrzny dyrektor finansowy: jak zyskać efektywne finansowe wsparcie dla Twojej firmy

Prowadzenie firmy to nieustanna walka o kontrolę. Kontrolę nad kosztami, rentownością, płynnością i... spokojnym snem. Kiedy codzienność wypełniają decyzje, zadania i wyzwania operacyjne, łatwo zgubić się w cyfrach. A jeszcze łatwiej – podejmować decyzje na podstawie danych niepełnych, opóźnionych albo po prostu źle zinterpretowanych. Właśnie w takich momentach pojawia się rozwiązanie, które z powodzeniem wdrażają firmy z sektora MŚP, SaaS, e-commerce czy produkcji – zewnętrzny dyrektor finansowy.

ValueFinance to zespół, który od lat pomaga przedsiębiorcom odzyskać kontrolę nad finansami. Ich model współpracy opiera się na realnym wsparciu, elastycznym podejściu i bardzo konkretnych efektach. Jeśli nie jesteś gotów zatrudnić dyrektora finansowego na etat, ale chcesz mieć profesjonalne finanse, raporty i strategię finansową – to rozwiązanie może być dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Zewnętrzny CFO – rozwiązanie dla firm, które chcą rosnąć mądrze

Zewnętrzny dyrektor finansowy to nie księgowy i nie audytor. To partner biznesowy, który na bieżąco analizuje sytuację firmy i przekłada dane finansowe na konkretne decyzje. Współpraca z Value Finance zaczyna się zawsze od diagnozy – zespół wchodzi w firmę, rozmawia z właścicielami, analizuje procesy i wskazuje obszary do poprawy. Dla wielu firm już ten pierwszy krok bywa momentem przełomowym – po raz pierwszy widzą czarno na białym, co w finansach działa, a co nie.

Po diagnozie przychodzi czas na działanie. Zewnętrzny dyrektor finansowy wraz z analitykiem wdrażają system raportowania zarządczego, wspierają proces budżetowania, analizują płynność, koszty i rentowność. To nie jest teoria ani prezentacja – to praktyka, która dzieje się w Twojej firmie, z wykorzystaniem Twoich danych. Value Finance korzysta z konkretnych narzędzi, jak m.in. Power BI, aby tworzyć dynamiczne raporty, które są nie tylko dokładne, ale też zrozumiałe.

Ogromną zaletą tego modelu jest elastyczność. Nie musisz wiązać się umową o pracę, tworzyć nowego etatu ani martwić się o rekrutację. Współpraca odbywa się w ustalonym wymiarze godzinowym – takim, który odpowiada Twoim aktualnym potrzebom. Dla wielu firm oznacza to ogromną oszczędność, zwłaszcza że koszt współpracy z Value Finance to około 35% wynagrodzenia etatowego CFO. W zamian otrzymujesz nie tylko jednego eksperta, ale zespół – dyrektora finansowego i analityka, którzy wspólnie pracują nad kondycją Twojej firmy.

Kiedy to rozwiązanie ma największy sens?

Zewnętrzny dyrektor finansowy sprawdzi się szczególnie w firmach, które rosną – i czują, że obecna struktura finansowa już nie wystarcza. Jeśli masz poczucie, że brakuje Ci pełnego obrazu sytuacji, że nie wiesz, które produkty lub usługi są rentowne, że przepływy gotówki Cię zaskakują – to znak, że potrzebujesz uporządkowania.

To także dobry moment na współpracę, gdy firma zaczyna się przygotowywać do pozyskiwania finansowania, szuka inwestora, planuje ekspansję lub chce uporządkować procesy przed przekazaniem zarządzania menedżerom. Value Finance pomaga nie tylko w codziennym raportowaniu, ale też we wdrażaniu strategii długofalowych – opartych na danych i konkretach.