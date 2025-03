 Zmywarki gastronomiczne - rodzaje, ceny i kluczowe funkcje

Profesjonalna kuchnia to miejsce, w którym liczy się nie tylko smak i jakość potraw, ale również szybkość działania i higiena. Właśnie dlatego zmywarki gastronomiczne są niezbędnym elementem wyposażenia każdej restauracji, baru, piekarni, stołówki czy kawiarni. W zależności od potrzeb, wielkości lokalu i rodzaju naczyń do mycia, dostępne są różne typy urządzeń. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze rodzaje zmywarek gastronomicznych, jakie mają funkcje i ile kosztują.

Zmywarki kapturowe – wydajność i wygoda

Zmywarki kapturowe, znane także jako zmywarki gastronomiczne kapturowe, to jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań do średnich i dużych lokali gastronomicznych. Ich konstrukcja – z unoszonym "kapturem" – umożliwia szybkie i ergonomiczne wkładanie oraz wyjmowanie koszy z naczyniami.

Najważniejsze zalety tych urządzeń to:

wysoka wydajność – nawet do kilkudziesięciu koszy na godzinę,

kompaktowa budowa, która umożliwia ustawienie w ciągu technologicznym,

możliwość zmywania talerzy, garnków, tac i sztućców.

Ceny zmywarek kapturowych zaczynają się od około 10 000 zł, a w przypadku bardziej zaawansowanych modeli mogą sięgać 25 000 zł i więcej.

Zmywarki tunelowe – dla największych kuchni

Jeśli prowadzisz dużą gastronomię, np. w hotelu, szpitalu czy na stołówce, idealnym rozwiązaniem będzie zmywarka tunelowa. Zmywarki tunelowe to urządzenia przystosowane do pracy ciągłej – naczynia przesuwają się przez kolejne strefy zmywania i płukania na taśmie lub wózku.

Zalety:

ekstremalnie wysoka wydajność – nawet kilka tysięcy talerzy dziennie,

automatyzacja procesu mycia,

możliwość integracji z systemami załadunku i rozładunku.

Cena takich zmywarek to koszt rzędu 40 000–150 000 zł, w zależności od długości, liczby stref i dodatkowych funkcji.

Zmywarki uniwersalne – elastyczne i praktyczne

Zmywarki uniwersalne to najbardziej wszechstronne urządzenia, które sprawdzą się zarówno w małej kawiarni, jak i średniej restauracji. Można w nich myć zarówno szkło, jak i talerze, sztućce czy małe garnki.

Największą zaletą zmywarek uniwersalnych jest ich kompaktowość oraz możliwość dostosowania cyklu zmywania do rodzaju naczyń. Ceny modeli uniwersalnych zaczynają się od około 6 000 zł i mogą sięgać 15 000 zł.

Zmywarki do butelek – higiena na najwyższym poziomie

W branży napojów, browarów rzemieślniczych czy barów cold brew niezastąpione są zmywarki do butelek. Ich konstrukcja pozwala na dokładne czyszczenie wnętrza butelek różnej wielkości.

Ich główne zalety to:

dokładne płukanie wnętrza,

możliwość wyparzania,

specjalne uchwyty i ramy do różnych typów butelek.

Ceny tego typu zmywarek zaczynają się od ok. 12 000 zł.

Zmywarki do szkła – delikatność i precyzja

W barach, kawiarniach i restauracjach serwujących napoje szklane z pomocą przychodzą zmywarki do szkła. Zapewniają one krystaliczną czystość i minimalizują ryzyko uszkodzeń.

Zmywarki do szkła mają delikatne programy mycia, systemy redukujące zacieki i często wbudowane zmiękczacze wody. Koszty zakupu to od 4 000 zł do 10 000 zł.

Zmywarki do koszy piekarniczych – specjalistyczne rozwiązania

Dla piekarni i cukierni polecane są zmywarki do koszy piekarniczych, które mają odpowiednio duże komory i specjalne prowadnice do mycia blach, kratownic czy form.

Ich zaletą jest możliwość mycia dużych elementów o nieregularnym kształcie, a także skuteczne usuwanie trudnych zabrudzeń jak tłuszcz czy zaschnięte ciasto. Koszty zaczynają się od około 18 000 zł.

Zmywarki do tac i garnków – moc dla gastronomii zbiorowej

Ostatnim typem są zmywarki do tac i garnków, często nazywane również zmywarko wyparzarkami gastronomicznymi. Są niezastąpione tam, gdzie codziennie używa się dużych garnków, pojemników GN i tac.

Ich największą zaletą jest duża moc mycia, przestrzenne komory i możliwość pracy w trybie ciągłym. Ceny urządzeń tego typu to około 15 000–35 000 zł.

Podsumowanie – jak wybrać idealną zmywarkę gastronomiczną?

Dobór odpowiedniej zmywarki gastronomicznej zależy od skali działalności, rodzaju naczyń i budżetu. W małej gastronomii sprawdzą się zmywarki gastronomiczne uniwersalne lub do szkła, średnie lokale wybiorą zmywarki kapturowe, a duże kuchnie – zmywarki tunelowe. Specjalistyczne urządzenia, takie jak zmywarki do butelek czy do koszy piekarniczych, spełnią oczekiwania konkretnych branż.

Zmywarki gastronomiczne to nie tylko wygoda, ale też gwarancja higieny, oszczędność czasu i wody oraz profesjonalny wizerunek lokalu. Inwestując w odpowiednie urządzenie, inwestujesz w sprawne funkcjonowanie kuchni i zadowolenie gości.