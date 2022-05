 Znamy już terminy Świetlicy Wakacyjnej w Szkole Tańca Broadway

Jak co roku od wielu lat zapraszamy dzieci w wieku 5-12 lat, do udziału w bogatym programie wakacyjnym w Szkole Tańca BROADWAY. Naszą świetlicę będziemy otwierać dla Was już od 07:00. Zapewniamy moc atrakcji i super zabawę.

Co w programie?

Nasz program dopasowujemy do wieku uczestników oraz pogody. Zapewniamy także smaczne obiadki. Szczegóły programu na poszczególne dni i tygodnie będą zamieszczane na bieżąco na Facebooku. W czasie zbliżających się wakacji planujemy między innymi:

- rekreację w Gospodarstwie Agroturystycznym, przejażdżki konne i ognisko;

- rejsy katamaranem;

- warsztaty robienia pizzy;

- wyjście na lody i plac zabaw;

- rekreację na basenie;

- park trampolin i inne parki rozrywki;

- przejażdżki motocyklowe;

- konkurs Masz Talent;

- konkurs plastyczny;

- zajęcia taneczne;

- basen ogrodowy i trampolina;

- warsztaty rękodzieła artystycznego oraz Pidżama Party na zakończenie wakacji.

Jakie terminy są dostępne?

27.06 do 01.07, 04.07 do 08.07, 11.07 do 15.07, 25.07 do 29.07, 01.08 do 05.08, 08.08 do 12.08, 22.08 do 26.08

Jak zapisać dziecko?

Wystarczy wysłać SMS na nr tel: 606716626 lub wiadomość na adres e-mail: broadway@taniec.elblag.pl z prośbą o zapisanie dziecka na wybrany termin - koniecznie z dopiskiem Świetlica Wakacyjna. Należy wybrać pojedyncze dni lub cały pięciodniowy turnus.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego 606 716 626

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka, gdzie znajdują się wszystkie bieżące informacje Szkoła Tańca Broadway Elbląg | Facebook

