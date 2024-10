 Zorganizuj wymarzone wesele w Nowej Holandii!

W życiu każdego z nas są momenty, które pozostają w pamięci na zawsze. Jednym z takich wyjątkowych wydarzeń jest ślub – nie tylko dla pary młodej i ich rodzin, ale także dla wszystkich zaproszonych gości. Z myślą o tym, aby dzień ten stał się naprawdę niezapomniany, od lat dokładamy wszelkich starań, by wesela organizowane w Nowej Holandii były przeżyciem pełnym radości, elegancji i doskonałej atmosfery. Zdjęcia.

Nowa Holandia to unikalne miejsce w Elblągu, z dogodnym dojazdem, tuż przy trasie S7. Nasz obiekt oferuje aż 750 m² eleganckiej i klimatyzowanej przestrzeni, idealnej na organizację wesela. Do dyspozycji gości oddajemy przestronne, stylowe sale, w których mogą Państwo świętować w gronie od 100 do 250 osób! Istnieje możliwość dostosowania rozmiaru sali pod liczbę gości. W ciepłe dni uroczystość może przenieść się na teren zielony, położony tuż przy sali.

Wiedząc, jak ważne jest zapewnienie gościom komfortu, nasz obiekt dysponuje również częścią hotelową z 24 pokojami. Dzięki temu, Państwa goście będą mogli w pełni cieszyć się przyjęciem, bez konieczności martwienia się o powrót do domu.

Organizacja wesela to dla nas nie tylko praca, ale również pasja. Nasze doświadczenie w realizacji licznych, udanych przyjęć sprawia, że potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu. Cechuje nas indywidualne podejście i zaangażowanie. Dokładamy wszelkich starań, aby każde przyjęcie w Nowej Holandii było niepowtarzalne, a także dostosowane do potrzeb i marzeń pary młodej. Co ważne, poza standardowymi elementami uwzględnionymi w ofertach sal weselnych, u nas cena pakietu obejmuje także m. in. bufet słodki, pokrowce na krzesła, obrusy czy nielimitowane napoje bezalkoholowe.

Zapraszamy do obserwacji naszych profili w mediach społecznościowych oraz zapoznania się z naszą ofertą weselną na 2025 rok.

Szczegółowych informacji udziela nasz manager:

Jacek Łazuka

507 247 247

j.lazuka@nowaholandia.pl