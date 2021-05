„Żywa” lekcja patriotyzmu w Przedszkolu i Żłobku Mały Europejczyk w Elblągu

Jesteśmy „Małymi Europejczykami”, ale ogromny nacisk kładziemy na edukację patriotyczną dzieci w przedszkolu w Elblągu. Nasze dzieci znają swoją narodowość, przyswajają wiedzę o Polsce, historii naszego kraju, położeniu geograficznym. W Niepublicznym Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu zawsze celebrujemy wszystkie święta narodowe. Zobacz zdjęcia.

Dlatego dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, Wioleta Stępczyńska, wykorzystuje każdą okazję, aby wszelkie zajęcia dla dzieci były zawsze organizowane w atrakcyjny i ciekawy sposób.

Tym razem przed nami ważne, majowe święta – 2 Maja, czyli Święto Flagi oraz 3 Maja – obchody Konstytucji 3 Maja. Ze względu na stan pandemii duże uroczystości miejskie nie wchodzą w grę. Dzieci w ramach zajęć w przedszkolu oczywiście uczestniczyły w patriotycznych lekcjach edukacyjnych.

Jednak dla dyrekcji i kadry Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu to zdecydowanie za mało. Szukano więc znacznego urozmaicenia lekcji patriotycznych.

- Budynek naszego nowego przedszkola znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 33. Niedaleko zlokalizowana jest jednostka wojskowa przy ul. Łęczyckiej. Skontaktowaliśmy się więc z dowództwem 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego w Elblągu i okazało się, że w piątek (30.04.2021 r.) żołnierze organizują specjalne uroczystości na terenie jednostki z okazji Święta Flagi oraz Konstytucji 3 Maja. Zostaliśmy zaproszeni do udziału w ich przebiegu. To tylko pokazuje, że jak się chce, to można wyjść poza schematy edukacji przedszkolnej i poza mury budynku przedszkola. Trzeba tylko chcieć pokazać dzieciom coś więcej niż sale przedszkolne i plac zabaw – mówi dyrektor Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, Wioleta Stępczyńska. – Trochę jestem zaskoczona, że inne placówki przedszkolne nie pojawiły się na tak ważnej dla nas, Polaków, uroczystości. Byliśmy tam jedynym elbląskim przedszkolem.

Już o godz. 8.00 rano dzieci z przedszkola Mały Europejczyk w Elblągu stawiły się na terenie jednostki 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego w Elblągu przy ul. Łęczyckiej. Wzięły udział w uroczystym apelu, obejrzały defilady poszczególnych jednostek wojskowych i wysłuchały pieśni patriotycznych.

Dzieci z Małego Europejczyka w Elblągu wzięły ze sobą chorągiewki w barwach narodowych. Odśpiewały z żołnierzami Hymn, pieśni patriotyczne i wyrecytowały wiersz „Kto Ty jesteś?”.

Żołnierze celebrowali uroczyście Święto Flagi. To jedno z najmłodszych (ustanowione w 2004 r.) świąt, ale jak ważne dla Polaków. Biało-czerwona flaga jest z nami bowiem we wszystkich ważnych chwilach. Towarzyszy podczas wydarzeń podniosłych, ale i w dniach żałoby po stracie wybitnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Biel symbolizuje czystość, czerwień zaś oznacza odwagę i waleczność. Barwy te przypominają o poświęceniu kolejnych pokoleń Polaków w walce o niepodległość i suwerenność.

- Dziś biało–czerwoną flagę eksponujemy dla poszanowania tradycji i oddając honor tym, którzy przelali krew za Ojczyznę – mówi Dowódca 16. Pułku Logistycznego płk Piotr Pankowski. – Cześć i chwała bohaterom! Niech powiewająca nad naszą jednostką flaga narodowa będzie symbolem siły i przekonania, że wszystko, czego teraz doświadczamy uczyni nas mądrzejszymi i silniejszymi

- Nasz dzieciaczki były pod olbrzymim wrażeniem. Nie tylko znalazły się na terenie jednostki wojskowej, ale również mogły oglądać żołnierzy, porozmawiać z nimi, zobaczyć wozy bojowe, a przede wszystkim uczestniczyć w ważnej uroczystości patriotycznej – dodaje Wioleta Stępczyńska. – To z pewnością dla nich cenna lekcja patriotyzmu i tradycji narodowych.

Tak uczymy w Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu – nauka przez zabawę i zabawa z nauką. Dzieci chłoną wiedzę podaną im w ciekawy, przystępny sposób.

