Na ten wieczór czekali 5 lat. Studniówka ZSG

Zespół Szkół Gospodarczych dziś (19 stycznia) miał swoją zabawę studniówkową. Zobacz zdjęcia z imprezy maturzystów.

- Czekaliście na ten wspaniały wieczór 5 lat. Na początku, jak przychodziliście do tej szkoły, byliście nieśmiali, może skromni, mieliście różne wyobrażenia o tej szkole. Dzisiaj wyglądacie wszyscy przepięknie, jesteście już dorosłymi ludźmi, weszliście tu krokiem poloneza. Chciałam powiedzieć, że jestem z was dumna - mówiła podczas rozpoczęcia studniówki dyrektor ZSG, Kamila Urbańska. - Serdecznie chciałam podziękować nauczycielom za lata pracy włożone w waszą edukację oraz rodzicom – podkreślała, życząc wspaniałego wieczoru.

- Jest lekki stresik polonezem, ale jest ok. Dziś nie będziemy myśleć o maturze. Na dzisiejszą noc życzymy sobie dobrej zabawy – mówią o swojej studniówce Cecylia i Maria.

- Nie szykowaliśmy się za długo na zabawę, najwięcej zajął makijaż. Przed studniówką czujemy się dobrze, będzie fajnie – podkreślają Julia i Klaudia.

- Mi przygotowania zajęły jakieś 15 minut, nie licząc barbera, bo tam dwie godziny, no ale... - mówi Michał.

Nasi rozmówcy nie są zgodni co do tego, co przy maturze najbardziej spędza im sen z powiek. Na przykład dla Michała najgorszy jest polski, a dla Klaudii jednak matma. Wszyscy zgadzają się jednak, że "angol" jest najprostszy.

- To przecież już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych, ukończenia szkoły i rozpoczęcia prawdziwie dorosłego życia. Dlatego już dorośli, a jeszcze beztroscy, z ogromnym wzruszeniem i radością rozpoczynamy tegoroczny bal studniówkowy uczniów technikum w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, szkoły z blisko 80-letnią tradycją - tak, dosyć wzniośle, rozpoczynali zabawę studniówkową prowadzący ją uczniowie.

Potem było już mniej formalnie, ale na pewno radośnie, a jak studniówka, to i muzyka. Przy czym bawią się maturzyści?

- Najnowsze utwory radiowe, teraz wyszedł nowy film "Akademia Pana Kleksa" z fajnymi, odświeżonymi utworami, na studniówkowy wieczór to wypali idealnie, bo połączy uczniów i nauczycieli. Różne pokolenia będą, mam nadzieję, świetnie się przy tym bawiły. Z disco polo raczej rezygnuję na tego typu imprezach, ale Skolim czy Piękni i Młodzi, to jak najbardziej polecą. Wydaje mi się, że możemy popróbować też przy latach 80'. Na pewno wszyscy będą się bawili przy najlepszych hitach, ale raczej nowocześnie – mówi DJ Mati.