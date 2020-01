Studniówka ZSEiO: Przed maturą się nie stresujemy

Cztery klasy maturzystów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących bawiły się w piątek na swojej studniówce. - Te cztery lata minęły szybko, jak jeden rok. Zżyliśmy się ze sobą. Mamy nadzieję, że wielu z nas spotka się po skończeniu szkoły na studiach – mówi Paulina, uczennica klasy o specjalności technik ekonomista. Zobacz zdjęcia oraz film.

- Studniówkę każdy ma tylko raz w życiu, dlatego bardzo często wracamy do niej pamięcią. Mam nadzieję, że tę studniówkę też bardzo długo będziecie wspominali – mówił do maturzystów Jerzy Kawecki, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu. - To już tylko sto dni do egzaminu maturalnego, Mam nadzieję, że przepracujecie ten czas tak, byśmy bardzo się cieszyli z wyników matury w czerwcu. Dzisiaj nie czas na omawianie nauki, ale czas zabawy – dodał.

Na studniówce w hotelu Nowa Holandia bawiły się cztery klasy tegorocznych maturzystów. Poza tradycyjnym polonezem na uczestników zabawy czekał specjalny pokaz taneczny przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury. A po wykonaniu pamiątkowych zdjęć maturzyści sami ruszyli na parkiet.

- Na pewno będzie żal opuszczać szkołę. Te cztery lata minęły szybko, jak jeden rok. Zżyliśmy się ze sobą. Nawet gdy się rozejdziemy, mamy nadzieję, że wielu z nas spotka się na studiach – ma nadzieję Paulina, maturzystka z klasy o specjalności technik ekonomista, która planuje rozpocząć studia prawnicze.

- Ja jeszcze nie wiem, jaki kierunek wybiorę, ale na pewno idę na studia – dodaje jej koleżanka z klasy, również Paulina.

Obie maturzystki jeszcze dzisiaj zdawały ostatni egzamin zawodowy. - Stres już za nami, poszło dobrze. Przed maturą też się za bardzo nie stresujemy. Ważna jest systematyczna nauka i wiedza zgromadzona przez te cztery lata – dodaje przyszła prawniczka.

