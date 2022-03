Afera z numerkami w urzędzie

Biuro paszportowe przeżywa oblężenie fot. Anna Dembińska

- W piątek (11.03) czekałam od północy przed elbląską delegaturą Urzędu Wojewódzkiego, by pobrać numerek z automatu do przyjmowania wniosków o paszport. O godz. 7.30 biuro otwarto, pobrałam go jako pierwsza, ale był na nim numer 10. Jak to możliwe? Ja i inne osoby oczekujące w kolejce uważamy, że zrobili to urzędnicy i co więcej odstępują te numerki znajomym. Sprawę należałoby zgłosić policji - mówi nasza Czytelniczka i prosi o interwencję w tej sprawie. Co na to służby wojewody?

Biuro paszportowe od dwóch tygodni jest oblegane nie tylko przez mieszkańców Elbląga, ale również Trójmiasta. Kolejka, by odebrać numerek, który upoważnia do złożenia wniosku o paszport, ustawia się już o północy. Tak było w piątek, 11 marca. - Proszę mi wyjaśnić, jak to możliwe? Drzwi do korytarza, w pomieszczeniach którego mieści się biuro paszportowe, otwarto punktualnie o godz. 7.30. Ludzie czekali w kolejce od północy, a pani, która jako pierwsza podeszła do automatu z numerkami …. miała na nim nr 10. Dziesięć osób oczekujących przed nią. Podejrzewamy, że ze względu na to, iż biuro paszportowe przeżywa teraz oblężenie, urzędnicy rozdają numerki po znajomości – mówi nasz Czytelnik, jedna z osób, która w piątek chciała złożyć wniosek o paszport. - Te numerki ktoś pobrał jeszcze przed otwarciem biura. Kto jeśli nie urzędnicy? Powinno się to wyjaśnić, bo być może nawet nimi handlują. Może to sprawa dla policji? Trzeba to zgłosić - dodaje nasza Czytelniczka, która również w piątek od rana czekała w kolejce w biurze paszportowym. Sprawą zajęły się służby wojewody warmińsko -mazurskiego. Został przejrzany monitoring. - Budynek, w którym funkcjonuje punkt paszportowy w Elblągu, otwierany jest o godz. 6.30. Znajdują się tam także inne instytucje i firmy. Zarządziliśmy sprawdzenie monitoringu z dnia 11 marca tak, aby ustalić, przez kogo zostały pobrane numerki. Jak się okazało, nie byli to pracownicy punktu paszportowego. Zmienione zostanie systemowe ustawienie godziny rozpoczęcia pracy kolejkomatu, tak aby pokrywało się dokładnie z godzinami obsługi klienta. Od ponad 2 tygodni nasi urzędnicy obsługują kilkukrotnie większą niż zazwyczaj liczbę klientów w tym zakresie – informuje Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego. Jak wynika z naszych informacji, numerki zostały pobrane przez kilka osób przed otwarciem biura paszportowego i nie byli to pracownicy Urzędu Wojewódzkiego.

daw