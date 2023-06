ANS przygotuje psycholożki i psychologów

Psychologia (kliniczna i zdrowia oraz wychowawczo-edukacyjna) to nowy kierunek studiów oferowany przez Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu. Dziś (6 czerwca) odbyła się konferencja prasowa dotycząca poszerzenia oferty kształcenia w akademii.

- 2 czerwca minister edukacji i nauki wydał pozwolenie na uruchomienie kierunku studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym, studiów na kierunku psychologia - poinformował dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor Akademii Nauk Stosowanych. - W ramach tego kierunku oferujemy ciekawe specjalności, jedna dotyczy psychologii klinicznej i zdrowia, drugi wychowawczo-edukacyjnej – zaznaczył. Przez pierwsze dwa lata studenci obu specjalizacji będą mieli takie same zajęcia, dopiero potem następuje wybór jednego z modułów. Wszyscy absolwenci, niezależnie od wybranej ścieżki, mają otrzymać też uprawnienia nauczycielskie.

- Wsparli nas również interesariusze zewnętrzni, bo kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska - mówiła Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego ANS. Chodzi tu m. in. o Departament Edukacji UM, Wojewódzki Szpital Zespolony, Szpital Psychiatryczny we Fromborku, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, DPS Niezapominajka, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczne etc. Podczas konferencji niejednokrotnie podkreślano, że w związku z niepokojącymi zjawiskami społecznymi, jak np. liczne samobójstwa i próby samobójcze wśród ludzi młodych, zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną jest bardzo duże.

Fot. Mikołaj Sobczak

Jak podkreśliła Teresa Kubryń, jedną z osób zaangażowanych w przygotowanie nowgo kierunku była prof. dr hab. Mariola Bidzan z UG, która od przyszłego roku akademickiego będzie prowadziła zajęcia w ANS. Przywołała opinię profesor dotyczącą opracowanego programu studiów: "Dlatego, że utworzyliśmy coś nowego od podstaw, udało nam się opracować bardzo nowoczesny program dla kierunku psychologia, uwzględniający najnowsze osiągnięcia i trendy w psychologii. Jego wielką wartością jest przenikanie się dwóch najbardziej pożądanych obszarów, w których społeczeństwo pilnie potrzebuje wsparcia", tzn. psychologii edukacyjnej z psychologią kliniczną i zdrowia.

- Szczególnie czas pandemiczny i popandemiczny pokazał nam pewne problemy dotyczące właśnie opieki psychologicznej - mówiła dr Irena Sorokosz, prorektor ds. organizacyjnych i naukowych ANS. - Działania uczelni są skierowane, żeby wypełnić tę lukę, żeby poprawić sytuację w tym obszarze – podkreśliła.

Jak czytamy na stronie rekrutacyjnej ANS, absolwenci kierunku będą mogli pracować w różnych instytucjach w obszarach psychologii klinicznej i zdrowia oraz psychologii wychowawczo-edukacyjnej. "Będą również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w gabinetach psychologicznych lub podejmowania pracy w projektach profilaktycznych, psychoedukacyjnych, badawczych". 5-letnie studia magisterskie mają przygotowywać do pracy w placówkach ochrony zdrowia, oświatowych, resocjalizacyjnych, w służbach więziennych, poradniach i gabinetach psychologicznych, DPS-ach, fundacjach, stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych etc. Na nowym kierunku od przyszłego roku akademickiego ma studiować do 75 osób, rekrutacja trwa od tygodnia. W programie kształcenia ujęto sześć miesięcy praktyk zawodowych (720 godzin), które mają być także okazją do bezpośredniego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Studia są dzienne, stacjonarne i bezpłatne.