Collegium Anatomicum przy ul. Lotniczej

Przy ul. Lotniczej ma powstać Collegium Anatomicum, kolejny budynek Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych, w którym mają się kształcić przyszli lekarze. Uczelnia właśnie złożyła do elbląskiego ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

W Collegium Anatomicum ma m.in. powstać prosektorium, w którym studenci kierunku lekarskiego będą mogli prowadzić ćwiczenia. Obecnie dojeżdżają na nie do Bydgoszczy. Inwestycja ma powstać w ciągu trzech lat i kosztować około 12 mln złotych. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych złożyła do elbląskiego ratusza wniosek o pozwolenie na budowę.

- Projekt zakłada budowę budynku o powierzchni zabudowy 683 m kw. wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Projektowany obiekt będzie częścią kompleksu budynków dydaktycznych Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, zlokalizowanych na działce sąsiedniej. Parter budynku będzie przeznaczony na cele dydaktyczne, a znajdująca się na fragmencie budynku druga kondygnacja na urządzenia techniczne – informuje w odpowiedzi na nasze pytania o treść wniosku Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

- W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy zakup działki, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie z terenami uczelni i tam planowana będzie budowa. Przeprowadziliśmy też badania tego terenu. To kwestia dwóch, maksymalnie trzech lat, gdy tę inwestycję uda nam się sfinalizować – mówiła nam kilka tygodni temu dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. AMiSNS. – Póki co chwalimy sobie współpracę z uczelnią w Bydgoszczy. Zajęcia prowadzone są w Collegium Medicum na naprawdę wysokim poziomie przez znakomitą kadrę, co jest dla nas i studentów jest dużym walorem. Uciążliwością są wyjazdy, ale na ten moment uważamy, że to jedyne możliwe rozwiązanie, które gwarantuje jakość kształcenia.

W tym roku kierunki medyczne na elbląskiej uczelni ukończy ok. 450 osób, wśród nich pielęgniarki, pielęgniarze, położne, fizjoterapeuci i ratownicy medyczni. Pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego opuszczą uczelnię za pięć lat. Na pierwszym roku było ich ponad 50, na kolejny rok akademicki AMiSNS otrzymała od ministerstwa limit 80 miejsc, w tym 5 dla osób, które nie mają polskiego obywatelstwa, ale mówią w języku polskim.