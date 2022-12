Eksperymenty - do nauki zachęty

Międzyszkolna Pracownia Eksperymentowania – to projekt dla uczniów elbląskich podstawówek, w ramach którego dzięki nowoczesnym narzędziom będą mogli podnosić swoje matematyczne – i nie tylko - kompetencje. Dziś (14 grudnia) pracownia zlokalizowana w SP nr 19 doczekała się uroczystego otwarcia. Zobacz zdjęcia.

Powstanie pracowni to część projektu "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej", w ramach którego w nowoczesne pomoce dydaktyczne doposażono także inne szkoły w mieście. Uczniowie dzięki narzędziom oferowanym przez nową pracownię od najmłodszych lat w ramach zajęć pozalekcyjnych mają możliwość rozwijać się m. in. w zakresie robotyki, e-learningu, druku 3D, programowania. Nauka odbywa się w znacznej mierze przez zabawę w ramach gier edukacyjnych, programowania robotów etc. Ze szkoleń związanych z nowymi metodami nauczania skorzystali elbląscy nauczyciele. Dodajmy, że koordynatorami utworzenia pracowni w SP nr 19 są Ewelina Bagdziun i Mateusz Paradowski. W pracowni utworzono też Międzyszkolne Koło Multimedialne, które wydaje swoją gazetkę "O czym ćwierkają wróbelki?"

Otwarciu pracowni towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez dzieci. Fot. Anna Dembińska

- Ta pracownia jest dowodem, że nasze dzieci z klas I-III uczą się na najlepszym sprzęcie - mówiła podczas otwarcia pracowni Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji UM. Dziękowała osobom i organom zaangażowanym w realizację projektu.

- Bardzo się cieszę, że ta pracownia powstała - mówił Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Podkreślił, że jej utworzenie i inne działania związane z projektem były możliwe dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego, mowa tu o dofinansowaniu w wysokości niespełna 4 mln 244 tys. zł.

Wydarzeniu towarzyszyły występy artystyczne uczniów SP nr 19. W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział przedstawiciele Rady Miejskiej i dyrektorzy elbląskich szkół.