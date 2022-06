\"Hala na miarę edukacji XXI wieku\"

Nowa hala sportowa została dzisiaj (6 czerwca) otwarta w Szkole Podstawowej nr 18. - To uroczysta chwila, na którą czekaliśmy wiele lat – mówiła Iwona Mikulska, dyrektor "osiemnastki". Zobacz zdjecia.

Jak wielokrotnie podkreślano podczas dzisiejszego otwarcia, nowe obiekty powstały w całości z budżetu samorządu.

- Cieszę się, że to zadanie zostało zrealizowane, natomiast szkoda, że choć wielokrotnie występowaliśmy o środki do Ministerstwa Sportu, to niestety bez powodzenia - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski. - Tu nie ma ani złotówki ani z funduszy unijnych, ani funduszy rządowych – podkreślił. Podziękował osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu i życzył uczniom i nauczycielom udanych i bezpiecznych zajęć sportowych.

Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, z okazji otwarcia hali wręczył dyrektor szkoły list od marszałka województwa, Gustawa Marka Brzezina. Gratulował też władzom miasta i dyrekcji szkoły realizacji tej inwestycji.

- Elbląg jest miastem, które jest nastawione na to, żeby edukować na wysokim poziomie dzieci i młodzież i to się dzieje - stwierdził Antoni Czyżyk, przewodniczący Rady Miejskiej. Podkreślał, że w tej edukacji rolę odgrywa także rozwój sportowy uczniów.

- Mam nadzieję, że obiekt który wybudowaliśmy, będzie służył przez lata - mówił Piotr Krzyczkowski, przedstawiciel wykonawcy, firmy Interhall. Podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę hali za współpracę.

Budowa hali oraz przygotowanie nowego boiska i bieżni kosztowały 3 mln 100 tys. zł.

- Naszym marzeniem było stworzenie optymalnych warunków, aby to miejsce było ukochane przez każde dziecko, aby każde dziecko mogło rozwijać się, brać udział w konkurencjach sportowych, zdrowo rywalizować, uprawiać sport - mówiła o budowie nowej hali Iwona Mikulska, dyrektor SP nr 18. Podkreśliła, że teraz uczniowie będą mogli ćwiczyć w takich właśnie "wymarzonych warunkach". - W warunkach na miarę edukacji XXI w. - podsumowała.

Oficjalne otwarcie inwestycji uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z SP nr 18. Dodajmy, że już dzisiaj w hali o godz. 18 odbędzie się mecz piłki ręcznej absolwentów SP 18, SP 9 i byłej SP 2.

Budowa podobnej hali realizowana jest również przy SP nr 21 przy ul. Godlewskiego, więcej o tej inwestycji pisaliśmy tutaj.