Kacper realizuje marzenia

Kacper już drugi raz zmagał się z zagadnieniami Olimpiady, bo film to jego pasja. Tytuł finalisty daje nastolatkowi wolny wstęp między innymi na uniwersytety w Gdańsku i Łodzi.

- Swój czas wolny poświęcam na oglądanie filmów. Nie zamykam się na żaden wybrany gatunek filmowy. Nie ma takiego, który ogląda mi się najprzyjemniej, po prostu oglądam wszystko co mnie interesuje. Lubię duże kino, które ma zachwycać i wzbudzać emocje pod względem swojej epickości, ale chyba bardziej trafia do mnie kino europejskie, które jest bliżej człowieka - mówi Kacper.

Pierwszy raz licealista wziął udział w Olimpiadzie Filmoteki Narodowej w ubiegłym roku. To nie jest łatwa Olimpiada, bo wymaga nie tylko wiedzy, ale także czasu.

- Olimpiada jest pracochłonna. Żeby dotrzeć do finału trzeba było przeczytać bardzo dużo opracowań, tekstów i artykułów, które były w bibliografii. Trzeba też wiele filmów obejrzeć. W drugim etapie tegorocznej Olimpiady do zrobienia był podcast, który składał się z 3 elementów. Trzeba było napisać konspekt, nagrać podcast, zmontować go i na koniec dodać do niego prezentacje. To czasochłonne. W ubiegłym roku trzeba było napisać scenariusz do filmu. Na finale mieliśmy wypowiedź argumentacyjną, egzamin ustny i na samym końcu, chyba najciekawsze – wywiad z wybranym gościem – opowiada licealista z II LO.