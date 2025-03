Konstruktorski, programistyczny i ekologiczny sukces uczniów SP 21

Uczniowie SP nr 21 triumfowali w kolejnej regionalnej edycji First Lego League i zakwalifikowali się do ogólnopolskiego etapu konkursu skupionego wokół konstruowania i programowania, który będzie miał miejsce w kwietniu w Poznaniu. Przygotowali m. in. projekt filtra, który mógłby przyczynić się do poprawy stanu coraz bardziej zanieczyszczanych wód.

Tegoroczna edycja konkursu koncentruje się wokół wodnej tematyki. Pomysł uczniów SP 21, a jednocześnie jeden z elementów zmagań w First Lego League, to filtr z sierści zwierząt, który montowany w kanalizacji jachtów wyłapuje oleje i zapobiega ich przedostawaniu się do wody. „To ekologiczne i innowacyjne rozwiązanie, które może mieć realny wpływ na ochronę środowiska morskiego!” – informuje szkoła. Pomysł przyczynił się do przejścia do kolejnego etapu konkursu.

O sukcesach uczniów porozmawialiśmy z Elżbietą Bartnicką, nauczycielką SP 21, która przygotowuje uczniów do zmagań.

- Uczestniczyliśmy niedawno w Pomorskiej Nocy Naukowców, m. in. w spotkaniu dotyczącym zmian klimatu i zanieczyszczenia wód. Dowiedzieliśmy się, jaki wpływ ma na wodę, a następnie na klimat, zanieczyszczenie olejami. Dzieci dowiedziały się też w międzyczasie, że sierść psów zaczęła być wykorzystywana do tworzenia mat, które bardzo dobrze absorbują olej. Postanowiliśmy to przetestować w różnych konfiguracjach, używaliśmy sierści różnych zwierząt itd. Okazało się, że rzeczywiście to działa. Staramy się teraz ten filtr ulepszyć przed konkursem w Poznaniu, sprawdzić jak długo może on działać, konsultowaliśmy się też z żeglarzami. Wymyśliliśmy, że ścieki z jachtów, statków, mogłyby być filtrowane właśnie dzięki tej metodzie - mówi nauczycielka informatyki.

Uczniowie SP 21 po zakwalifikowaniu się do ogólnopolskiej edycji konkursu. Fot. SP 21

Projekt uczniów, których w drużynie X-Bricks z SP 21 jest dziewięcioro (wszyscy to szóstoklasiści), to jednak tylko element większej całości. Uczniowie od dwóch lat uczą się robotyki i są nią mocno zainteresowani.

- First Lego League to międzynarodowa inicjatywa, konkurs składa się z czterech części. Najbardziej widowiskowa z nich to „Robot game”. W tym roku tematyka jest związana z wodami. Dzieci konstruują i programują robota, który na macie ma do wykonania szereg zadań, na które jest zaledwie 2,5 minuty. Może chodzić np. o wydobycie skarbu z określonej konstrukcji z klocków, przeniesienie nurka z jednego punktu mapy w inny, przesunięcie łodzi podwodnej na pole przeciwnika itd. Wymaga to bardzo dużej precyzji i dokładności jeśli chodzi o programowanie, tu decydują tak naprawdę milimetry. Im lepsze umiejętności programistyczne, tym lepiej zafunkcjonuje robot – tłumaczy nauczycielka. Dodaje, że cieszy się, że dyrekcja szkoły oraz inni nauczyciele wspierają zaangażowanie uczniów w robotykę i uczestnictwo w konkursie. Drużyna X-Bricks z SP 21 zachęca do zainteresowania i wsparcia jej działalności sponsorów, wyjazdy na zmagania wiążą się bowiem z kosztami.

Kolejną częścią składową konkursu jest robot design, czyli same tworzenie i programowanie robota, odpowiednie wykorzystuje czujników, jakość konstrukcji itd. Oceniane są też kompetencje miękkie, współpraca drużyny, zdolność do wyjścia z kryzysowych sytuacji. Ostatni element to właśnie innowacyjny projekt (w tym przypadku filtr), od którego zaczęliśmy. Na zdjęciu pod tekstem pokazujemy, jak wygląda prototyp.

- First Lego League to międzynarodowy konkurs, który łączy naukę, technologię i pasję do robotyki. Nasz zespół X-Bricks po raz trzeci bierze w nim udział, a w zeszłym roku zdobyliśmy 4. miejsce w Polsce! Teraz pracujemy jeszcze mocniej, aby osiągnąć sukces w tym sezonie - podkreśla Joanna Celińska, dyrektor SP nr 21.