Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - przestrzeń dla kreatywnych umysłów

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym to miejsce, gdzie młodzi artyści mogą rozwijać swoje pasje i zdobywać solidne podstawy do dalszej edukacji oraz kariery w branży kreatywnej. Pięcioletni program nauczania obejmuje szeroki wachlarz przedmiotów artystycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia i multimedia. Uczniowie mają również możliwość specjalizowania się w wybranych dziedzinach, takich jak projektowanie graficzne, intermedia czy techniki druku artystycznego.

Nowoczesne pracownie i praktyczne przygotowanie

Szkoła oferuje profesjonalnie wyposażone pracownie malarskie, rzeźbiarskie, graficzne oraz multimedialne, łącząc tradycyjne techniki z nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Program nauczania uwzględnia pracę na profesjonalnym oprogramowaniu graficznym i edycyjnym, co pozwala uczniom zdobywać umiejętności cenione w branży kreatywnej.

Indywidualne podejście i sukcesy uczniów

Dzięki kameralnej atmosferze każdy uczeń otrzymuje indywidualne wsparcie

i przestrzeń do twórczego eksperymentowania. Uczniowie LSP regularnie zdobywają nagrody w ogólnopolskich konkursach artystycznych i otrzymują prestiżowe stypendia, takie jak stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Międzynarodowa współpraca i rozwój zawodowy

Szkoła uczestniczy w licznych projektach międzynarodowych, takich jak Erasmus+ czy programy Fundacji PZU i BOŚ. Uczniowie mają możliwość udziału w zagranicznych warsztatach, konkursach i stażach, co poszerza ich horyzonty i daje cenne doświadczenie.

Poznaj atmosferę nauki w Liceum Sztuk Plastycznych podczas drzwi otwartych

Już 19 marca 2025, w godz. 10:00 - 15:00 zapraszamy Cię do Gronowa Górnego. To idealna okazja, by zobaczyć szkołę od środka! Podczas Drzwi Otwartych po szkole oprowadzą Cię nasi uczniowie, a Ty będziesz mógł zajrzeć do pracowni artystycznych, klas przedmiotów ogólnych i strefy wystawienniczej.

Co na Ciebie czeka? Pracownie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki

i projektowania graficznego. Lekcje przedmiotów ogólnych - matematyka, język polski, historia sztuki, chemia i inne. Pracownia komputerowa - projektowanie graficzne, cyfrowa edycja obrazu. Wystawa szkicowników uczniów, ukazująca ich proces twórczy i rozwój. Wystawa rysunku pracowni prof. Marii Targońskiej. Strefa Q&A - możliwość rozmowy z nauczycielami i uczniami na temat rekrutacji i nauki w LSP.

Przyjdź i poczuj atmosferę naszej szkoły! Nie możemy się doczekać, by Cię poznać!