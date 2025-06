Lider ekologii

- Olimpiada jest bardzo wymagająca, bo to konkurs interdyscyplinarny. Wiedza, której wymaga się od uczestników jest bardzo szczegółowa. Największa trudność to interdyscyplinarny charakter olimpiady. Uczestnicy muszą powiązać ze sobą wiedzę biologiczną, geograficzną, chemiczną. Także dochodzi fizyka i wiedza bieżąca, w tym polityka. Na pewno też prawo. To olimpiada, dla ludzi którzy zdecydowanie interesują się ekologią – wyjaśnia dr Lidia Nawrocka, biolog, opiekunka olimpijczyków.