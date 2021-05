Łoś na Żeglarskiej

To nie jest fotomontaż. W niedzielę rano po ulicy Żeglarskiej wędrował łoś. Został schwytany przez służby i wrócił do lasu.

- Pomyślałam że podzielę się z Państwem zdjęciami młodego łosia, który biegał dziś rano pod moimi oknami przy ul. Żeglarskiej. Widok niecodzienny- zwierzak wyglądał na wystraszonego. Spiesząc się do pracy zadzwoniliśmy w drodze z mężem na policję, ponieważ nic lepszego nie przyszło nam do głowy, aby pomóc. Nie mam pojęcia, czy zwierzak został zabezpieczony, ale trzymam z całej siły kciuki, że wszystko skończyło się dla niego dobrze! - napisała do nas pani Agnieszka, wysyłając zdjęcie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 6 rano. Jak poinformował nas kom. Krzysztof Nowacki, łoś po interwencji mieszkańców został schwytany przez służby weterynaryjne i wywieziony do lasu.