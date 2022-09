Studenci Akademii Nauk Stosowanych (wcześniej znanej jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) rozpoczęli dzisiaj nowy rok akademicki. To już 25. inauguracja w murach uczelni, która swój jubileusz będzie świętować w czerwcu, a dzisiaj otrzymała nowy sztandar. Zobacz zdjęcia.

- Miniony rok akademicki był dla nas szczególny. 1 marca staliśmy się Akademią Nauk Stosowanych w Elblągu, co wymagało wielu działań, wymagających przygotowania uczelni do kolejnych etapów działalności. Ruszyły też prace przy powstającym Centrum Kompetencji Społecznych, które wraz z licznymi laboratoriami umieszczone będzie w nadbudowanym skrzydle tego budynku. Wykonawca zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by w kolejnym roku akademickim mogli rozpocząć zajęcia dydaktyczne w nowych pracowniach. Mimo że działaliśmy w cieniu kolejnych mutacji koronawirusa, udało nam się wrócić do normalnego stacjonarnego funkcjonowania. – mówił podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 rektor dr hab. Jarosław Niedojadło, prof. Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.

Obecny rok akademicki ANS rozpoczyna, mając około 1200 studentów, kształcąc na 7 kierunkach licencjackich, 3 kierunkach inżynierskich i 3 kierunkach magisterskich, stawiając przede wszystkim na kształcenie praktyczne. Nowym kierunkiem jest kosmetologia.

- Jesteśmy źródłem wysoko wykwalifikowanych kadr. Przez 24 lata wypromowaliśmy 10,5 tysiąca absolwentów różnych specjalności, wysoko cenionych przez pracodawców, którzy w coraz większym zakresie wpływają na rozwój regionu – dodał rektor, zapowiadając, że w najbliższym czasie uczelnia będzie inwestować w rozwój kierunków związanych ze sztuczną inteligencją. Tej tematyki dotyczył wykład inauguracyjny, wygłoszony przez dr hab. inż. Piotra Szczuko z Politechniki Gdańskiej.

Podczas inauguracji Akademia Nauk Stosowanych otrzymała nowy sztandar, a studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie.

- Możemy z dumą mówić o sobie Akademia Nauk Stosowanych. Życzę wam, by okres studiów był czasem waszego rozwoju i zdobywania doświadczenia i cudownych znajomości na lata. Korzystajcie z każdej możliwości i czerpcie z nich przyjemność. Chciałabym was zaprosić do brania czynnego udziału w wydarzeniach, zwłaszcza tych mniej formalnych, organizowanych przez Radę Studentów. Wszystkiego, co najlepsze – mówiła do studentów Julia Socha, przewodnicząca Rady Studentów ANS.