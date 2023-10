Nowe podyplomówki dzięki dofinansowaniu

AMiSNS otrzymała dofinansowanie na realizację programu ”IMPEt - Innowacyjne Metody Podyplomowej Edukacji w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu”. Grant z Agencji Badań Medycznych umożliwi uruchomienie nowych studiów podyplomowych.

Kwota dofinansowania wynosi ok. 2 mln 600 tys. zł.

- Znaleźliśmy się w gronie elitarnym, bowiem 13 uczelni w kraju zyskało finansowanie projektów na innowacyjne metody kształcenia podyplomowego - podkreślała podczas briefingu rektor AMiSNS, prof. dr Magdalena Dubiella-Polakowska.

- Studia podyplomowe nie byle jakie, bo dotyczące kształcenia w innowacyjnej medycynie - mówił prof. dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. - To jest przede wszystkim olbrzymi sukces dla uczelni, gratuluję zespołowi - zaznaczył. - Coraz więcej uczelni otwiera kierunki lekarskie chcąc, żeby tych lekarzy w Polsce było coraz więcej. Myślę, że tego typu granty, działania, które możemy finansować jako Agencja Badań Medycznych, pokazują, że to są uczelnie, które stawiają na jakość, na wysoki poziom kształcenia, ze tutaj będzie odbywała się nauka na najwyższym poziomie - stwierdził prezes. Podkreślał, że prowadzenie kierunku lekarskiego otwartego niedawno w Elblągu to "wielkie wyzwania, wielka mobilizacja".

- Dlaczego studia podyplomowe? – pytała prof. dr hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia medycznego w AMiSNS. Odpowiadała: - Otóż na całym świecie nie tylko stacjonarne studia, które kończą się dyplomem, są cenione, rzekłabym, że w tej chwili nacisk edukatorski na całym świecie, to jest międzynarodowe zjawisko, jest skupiony na krótkich ścieżkach edukacyjnych, do których należą kursy doskonalące, kursy specjalizacyjny i właśnie studia podyplomowe.

Na koniec głos zabrali autorzy projektu.

- Pierwszy kierunek to fizjoterapia w końcowej fazie życia pacjenta (...), kolejne dwa to innowacje i badania kliniczne - podkreślała dr Iga Lipska, pełnomocnik rektora ds. współpracy międzynarodowej i kształcenia podyplomowego. Jak wyjaśniła, w "innowacjach" chodzić ma o skuteczne wprowadzenie nowych rozwiązań w podmiotach leczniczych. Dr Lipska akcentowała, że zdobycie dyplomu to nie tyle koniec, co początek dalszej drogi edukacyjnej i rozwoju w zawodzie. Dr Tomasz Zwoliński, koordynator kierunku fizjoterapia, podkreślał, że udało się na prowadzenie zajęć pozyskać wybitną kadrę z kraju i spoza niego.

Projekt rusza od stycznia, zajęcia powinny się zacząć w marcu 2024 r. AMiSNS ma zrekrutować na jedną edycję minimum 25 osób, planowane jest przyjęcie ok. 30. W ramach studiów przewidziane są m. in. bezpłatne, edukacyjne wyjazdy za granicę.