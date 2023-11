Nowocześnie, edukacyjnie, ekologicznie

W Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu powstała Ekopracownia. Dzięki tej nowej przestrzeni, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, uczniowie mają efektywniej "badać, obserwować i doświadczać" zagadnień związanych z ochroną środowiska. Zobacz zdjęcia.

- We współczesnym świecie ochrona środowiska powinna być priorytetem dla każdego człowieka - mówiła podczas dzisiejszego (9 listopada) otwarcia Ekopracowni Izabela Milusz, dyrektor SP nr 16. Podkreślała, że właśnie dlatego szkoła stawia na edukację ekologiczną, czego przejawem jest zaangażowanie w liczne akcje związane z ochroną środowiska. - Jesteśmy przekonani, że w jeszcze głębszym zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej pomoże naszym uczniom nowoczesna pracownia wyposażona w multimedialny sprzęt nowej generacji oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Wiele zakupionych pomocy służyć będzie do obserwacji i badań w terenie, co zapowiada mnóstwo interesujących wypraw. W pracowni odbywać się będą nie tylko lekcje przyrody, geografii czy biologii, ale również z edukacji przyrodniczej klas I-III oraz zajęcia pozalekcyjne – zapowiada dyrektor "szesnastki". Będą to między innymi spotkania z leśnikami, pszczelarzami etc.

Całość przedsięwzięcia opiewa na ok. 65 tys. zł, 50 tys. zł pochodzi z konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie., do którego projekt złożyła szkoła. W realizacji zadania ma też udział elbląski samorząd.

Otwarciu Ekopracowni towarzyszyły występy artystyczne dzieci, a także pokazowa lekcja, podczas której uczniowie wykorzystywali pomoce dydaktyczne, tablety, mikroskopy, modele, w które pracownia jest zaopatrzona.