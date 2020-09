Powrót do szkoły po pół roku

- To, że mamy wchodzić w maseczkach na rozpoczęcie roku, to było wiadomo już od lipca – mówi Maciej, który rozpoczyna w tym roku szkołę średnią. – Mamy być w dwumetrowych odstępach w klasach i wszystko ma trwać jak najkrócej – dodał. Uczniowie rozpoczęli dziś (1 września) kolejny rok szkolny. Pandemia koronawirusa sprawiła, że ten dzień wygląda nieco inaczej niż zwykle. Zobacz zdjęcia z ZSM i III LO.

- Mamy spotkać się z wychowawcami w klasach, być w maskach i nie siedzieć obok siebie – dodał nowy uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych. Jak czuje się przed rozpoczęciem nowej szkoły?

- Jest stres. Tym bardziej, że będziemy siedzieć w tych ławkach pojedynczo, wiadomo, że w razie czego nie będzie można ściągnąć od kolegi – żartował.

- Czuję się bardzo dobrze, chociaż też przeżywam lekki stres – dodaje Kuba, kolega Maćka. - Wybrałem tę szkołę, bo odpowiada mi mechatronika, bardzo lubię takie rzeczy – przyznaje. - Myślę, że szkoła będzie wyglądać podobnie, oprócz tych wszystkich maseczek, płynów do dezynfekcji, siedzenia samemu w ławce – stwierdził pierwszoklasista z ZSM.

W elbląskich szkołach rozpoczęcia roku odbyły się w tym roku w okrojonej formie, większe spotkania z tej okazji organizowano zwłaszcza dla uczniów klas I. W Zespole Szkół Mechanicznych takie uroczyste rozpoczęcie nauki odbyło się z udziałem władz miasta.

- Dziś decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia zaczynamy tradycyjnie naukę w szkołach, z wielkimi obawami – mówił Janusz Nowak, pełniący obowiązki prezydenta Elbląga. Odniósł się do trudności, jakie wiążą się z organizacją nauki w czasie pandemii i odpowiedzialności, jaka spoczywa na dyrektorach i organie prowadzącym. - Będziemy wsłuchiwać się w potrzeby szkół i również weźmiemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli – zapewniał. Dodał, że choć tegoroczny budżet miasta nie jest sprzyjający, nie można oszczędzać na bezpieczeństwie. Odczytał też list prezydenta Witolda Wróblewskiego, którego pełną treść można znaleźć pod tym linkiem. Prezydent życzył uczniom, by nauka była dla nich źródłem poznawania świata i przyczyniała się do ich rozwoju.

- Kończycie pewien etap w swoim życiu, zaczynacie kolejny – mówił podczas uroczystości Mariusz Bachanek, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych. - Nie będzie to etap najbardziej beztroski, ale najradośniejszy. Będąc uczniami tej szkoły wkroczycie formalnie w pełnoletniość – mówił. - Efekty po pięciu latach będą zasługą nas wszystkich: waszą, waszych rodziców, naszą, naszych przyjaciół i tych, którzy nas wspierają. To jest czas, który będziecie później najlepiej wspominać – przekonywał. - Oczekujemy od was trzech rzeczy: do szkoły przychodzicie wypoczęci, po śniadaniu i gotowi do pracy.

Jak zawsze podczas takich uroczystości, nie zabrakło wprowadzenia sztandaru, hymnu państwowego i oczywiście ślubowania uczniów rozpoczynających szkołę. Po części oficjalnej uczniowie rozeszli się z nowymi wychowawcami do klas. Podobnie było dziś w III Liceum Ogólnokształcącym. Przed wejściem na halę sportową, uczniowie ustawieni w kolejce jeden po drugim dezynfekowali ręce. Na sali ustawili się klasami, w odstępach.

- Ten rok szkolny, prócz tego, że będziecie zdobywać wiedzę, która później pozwoli realizować wam plany i marzenia, będzie wymagał uczenia się odpowiedzialności - mówiła Beata Orzech, dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego. - Odpowiedzialności za zdrowie wasze i waszych kolegów, ponieważ od tego, jak będziemy się w tym roku zachowywać i przestrzegać wszystkich zaleceń związanych z bezpieczeństwem zdrowia, będzie zależało to, jak długo będziemy uczyć się w murach szkoły – wskazała. - Myślę, że po miesiącach nauki w domu każdy z was chciałby rozpocząć naukę w nowej szkole w normalnych warunkach: poznać nowe koleżanki i kolegów w swojej klasie, poznać nowych nauczycieli i zdobywać tutaj solidne wykształcenie – zaznaczyła. Jednocześnie podkreśliła, że w razie konieczności szkoła może przejść na nauczanie zdalne lub hybrydowe.

Rozpoczęcie roku szkolnego w III LO zwieńczyła minuta ciszy ku czci poległych w czasie II wojny światowej.

Co mówią o rozpoczęciu nowej szkoły uczniowie?

- Jest bardzo dobrze, jesteśmy podekscytowane, ale też trochę się stresujemy – mówiła przed uroczystością w III LO Kornelia. - Zastanawiamy się, czy będzie ciężko, ale są tu ze mną dwie moje koleżanki.

- Czuję się dobrze zaczynając ten rok, mam tu trochę znajomych na starszych rocznikach, myślę, że to przyjazna szkoła i nie mam wielkich obaw – stwierdziła Kinga.

Jedna z uczennic III LO odniosła się też do kwestii nauki w czasie pandemii.

- Wszyscy robią zakłady, jak długo pochodzimy do szkoły, ja daję góra dwa miesiące – powiedziała z przekonaniem Alicja.

Wakacje to już przeszłość dla uczniów rozpoczynających dziś szkołę. Jedni cieszą się, że mogą już zacząć coś nowego, inni żałują, że lato dobiega już końca.

- Wakacje minęły dobrze, choć trochę zepsuł je koronawirus – przyznała Alicja.

- Cieszę się, że już zaczynamy rok szkolny, za dużo było tego siedzenia w domu – dodała Kinga.

- Ja tęsknię już trochę za moimi wakacjami, w minionych miesiącach spędziłem trochę czasu nad morzem i w górach, pomagałem też rodzinie w ogrodzie – stwierdził Kuba.