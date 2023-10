Rektor AMiSNS: „Nie możemy tej szansy zmarnować”

Po raz 22. w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przy ul. Lotniczej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Jedną z jej części było czepkowanie położnych. Zobacz zdjęcia.

W tym roku mury Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych opuścili pierwsi absolwenci położnictwa (studia pierwszego stopnia ukończyło w sumie 20 osób, wśród nich jeden mężczyzna) oraz ośmioro fizjoterapeutów, którzy ukończyli jednolite pięcioletnie studia magisterskie.

- Jesteśmy szczególnie dumni i cieszymy się z faktu, że aż 50 procent absolwentów położnictwa zasiliło już szeregi kadry medycznej szpitala wojewódzkiego w Elblągu – mówiła dr n. med. Anna Tałaj, dziekan wydziału nauk o zdrowiu w AMiSNS w Elblągu, podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w niedzielę w murach uczelni przy ul. Lotniczej.

Rektor AMiSNS, dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. uczelni, w swoim inauguracyjnym przemówieniu podsumowała działalności Akademii w minionym roku akademickim i mówiła także o przyszłości, która ją czeka.

Rektor AMiSNS, dr Magdalena Dubiella-Polakowska, prof. uczelni (fot. Anna Dembińska)

- Miniony rok akademicki przeniósł na niespodziewanie w zupełnie inną erę rozwoju, uwolnił drzemiący w niej potencjał, otworzył drzwi do nowych projektów i dał nam szansę do dołączenia do wielkiej rodziny pnących się w górę uczelni, ubiegających się o status akademicki. Nie możemy tej szansy zmarnować – mówiła rektor AMiSNS w Elblągu, dodając że kołem zamachowym rozwoju uczelni jest otwarty w 2022 roku kierunek lekarski, o którego uruchomienie AMiSNS ubiegał się prawie siedem lat.

- Radość mieszała się z niepewnością, mając na względzie realizację tak trudnego i ambitnego planu. Dodał nam pewności fakt, że kierunek lekarski wyrósł na solidnych fundamentach kształcenia medycznego, które rozpoczęliśmy niemal 20 lat temu – mówiła dr Magdalena Dubiella-Polakowska.

Dodała, że w tym roku akademickim do programu studiów lekarskich wprowadzone zostało nauczanie ultrasonografii klinicznej i telemedycyny. Zapowiedziała rozwój badań naukowych i kolejne inwestycje w rozwój uczelni – budowę prosektorium do celów dydaktycznych, centrum badań medycznych i budowę akademika. Podjęto również współpracę z Główną Biblioteką Lekarską, która ma już w AMiSNS swoją siedzibę.

Uczestnicy inauguracji roku akademickiego uczcili także minutą ciszy pamięć prof. Andrzeja Sylwestrzaka, który zmarł w maju tego roku. Ten prawnik-konstytucjonalista specjalizował się także historii doktryn politycznych i prawnych. Był związany z uczelnią w latach 2004-2021, pełniąc funkcję dziekana wydziału administracji i nauk społecznych.