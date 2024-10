Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki przy ul. Zajchowskiego obchodzi 70-lecie. Dziś (18 października) odbyły się uroczyste obchody jubileuszu. Zobacz zdjęcia.

Zacznijmy od gazetki szkolnej, którą przygotowano z okazji jubileuszu i rozdawano podczas dzisiejszej uroczystości. Czytamy w niej:

"Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w roku 1954. Pierwszą jej siedzibą był budynek przy ulicy Piłsudskiego (obecny gmach SP nr 6). W szkole istniało 16 oddziałów i uczyło szesnastu nauczycieli. Dyrektorem szkoły została Zdzisława Makarewicz. W dziesiątą rocznicę powstania szkoła otrzymała imię Michała Kajki". Budynek przy Zajchowskiego, gdzie przeprowadziła się "dwunastka", wybudowano w latach 1971-1972, pierwszy rok szkolny w nowym miejscu odbył się w 72.

Podczas jubileuszu odbyły się występy artystyczne uczniów, głos zabierali przedstawiciele szkoły i goście.

- Dziś Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu przeżywa niezwykły dzień, jubileusz 70-lecia szkoły, który jest okazją to wspominania tego, co było, pochylenia się nad przeszłością, teraźniejszością i snucia wizji przyszłości - mówiła Małgorzata Czyszek, dyrektor SP nr 12. - Wokół naszej placówki zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, szukające najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby uczniów – podkreślała dyrektor. Dziękowała poprzednim dyrektorkom, nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Przypomniała też o tych, którzy należeli do szkolnej społeczności, a już odeszli.

Fot. Patrycja Kotowska

Wiceprezydent Elbląga Katarzyna Wiśniewska odczytała list Michała Missana przygotowany z okazji jubileuszu.

- Dzisiejsza uroczystość to wydarzenie szczególne dla społeczności szkolnej, ale też dla całego miasta. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci oraz do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, a tych w placówce nie brakuje – napisał prezydent Elbląga. Życzył szkole pomyślności i sukcesów.

Jubileuszu szkoły gratulował też m. in. Robert Turlej reprezentujący zarząd województwa, a także Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu.

- W tej szkole jest wiele troski, życzliwości wobec młodych ludzi - powiedziała m. in. przewodnicząca. Według niej szkoła zapewnia uczniom to, co potrzebne, by mogli rozwijać swoje talenty, pasje etc.

SP 12 chwaliła się dziś też swoimi absolwentami, sportowcami, przedsiębiorcami, artystami, naukowcami. Przypomnijmy, że nauczycielką "dwunastki" była śp. Helena Pilejczyk, łyżwiarka szybka i brązowa medalistka olimpijska.