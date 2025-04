SP 19 zaprasza na konkurs United by English

24 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu organizuje konkurs United by English. Zaprasza wszystkie szkoły do udziału, zgłoszenia można nadsyłać do 11 kwietnia. Szczegóły w materiale filmowym.

- Mamy ciekawe konkurencje, atrakcyjne nagrody i pomysł na zabawę dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie - informują organizatorzy. Obejrzyj filmik promujący konkurs.

SP 19 w Elblągu