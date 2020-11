Stypendia dla najzdolniejszych

178 najzdolniejszych uczniów klas ósmych i siódmych szkół podstawowych otrzymało stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych za bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Za drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 prezydent przyznał stypendium 178 wyróżniającym się uczniom elbląskich szkół podstawowych. W gronie stypendystów aż 19 uczniów uzyskało najwyższą średnią ocen, czyli 6,0.

- Serdecznie gratuluję Wam znakomitych wyników. Tak świetne rezultaty świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również są świadectwem pracowitości i odpowiedzialności. Rozwijanie umiejętności i inwestowanie w wiedzę są powodem do satysfakcji oraz inspiracją dla innych młodych ludzi. Niech nauka będzie nie tylko formą spełniania ambicji, ale także przygodą wyznaczającą cele i dającą wiele zadowolenia. Mam nadzieję, że stypendium stanie się dodatkową zachętą do podejmowania dalszych wyzwań i osiągania kolejnych sukcesów. Życzę, aby dotychczasowe osiągnięcia były źródłem twórczych poszukiwań i inspirowały do nowych pomysłów – napisał prezydent Witold Wróblewski w liście skierowanym do stypendystów.

Wysokość jednorazowego stypendium wynosi od 180 zł do 300 zł. W budżecie miasta w 2020 r. na ten cel przeznaczono kwotę w wysokości 60 000 zł.

Lista stypendystów