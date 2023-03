Sukces uczniów SP nr 21 w ogólnopolskim konkursie historycznym

Dwóch braci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu, Michał i Aleks Górniak, znaleźli się finale ogólnopolskiego konkursu historycznego "Olimpiada Historyczna Juniorów", organizowanym przez Polskie Towarzystwo Historyczne.

Konkurs składał się z trzech etapów (szkolny, okręgowy i centralny). Mimo, że chłopcy mają dopiero 12 lat i są uczniami szóstej klasy, pokonali swoich starszych kolegów z całego województwa warmińsko-mazurskiego, zajmując w eliminacjach okręgowych 1. i 2. miejsce. Dało im to przepustkę do finału olimpiady, który odbył się w miniony weekend (10-12 marca) w Poznaniu. Wzięło w nim udział 76 uczniów z całej Polski. Chłopcy zmagali się najpierw z testem pisemnym poświęconym tegorocznemu tematowi przewodniemu olimpiady, którym był „Mikołaj Kopernik i jego czasy”. Następnie przystąpili do egzaminów ustnych z podstawy programowej oraz przeczytanych lektur, które zdawali przed trzyosobowymi komisjami, złożonymi z pracowników naukowych z całej Polski. Dzięki swojej ciężkiej pracy i pasji do wiedzy historycznej, Michał i Aleks wywalczyli tytuł laureata i finalisty olimpiady. Opiekunem chłopców była Pani Marta Lewandowska – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań historycznych wśród młodzieży, tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii oraz do kształtowania i umacniania świadomości historycznej. Link do strony olimpiady.