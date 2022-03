Szansa dla studentów na zagraniczne studia

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu zachęca studentów i przyszłych absolwentów o wzięcia udziału w tegorocznym wyjazdach na zagraniczne studia, praktyki lub staże absolwenckie z dofinansowaniem w ramach Programu Erasmus+.

Władze uczelni ANS informują, iż zgłaszać mogą się wszyscy jej studenci i przyszli absolwenci. Zgłaszać mogą się też studenci pierwszego roku, a ich wyjazd będzie realizowany po ukończeniu roku akademickiego. By przystąpić do programu, należy do 13 kwietnia złożyć w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 311) lub wysłać przez pocztę elektroniczną na adres mailowy bpwz@ans-elblag.pl formularz zgłoszeniowy oraz CV w języku angielskim lub niemieckim. Do wyboru jest wyjazd na część studiów na uczelnię w innym kraju lub wyjazd na praktykę bądź staż absolwencki (po zakończeniu studiów) do zagranicznych firm lub instytucji. Władze uczelni zapewniają stypendium o wysokości 400-670 euro na miesiąc, dodatkowe stypendium dla studentów korzystających ze stypendium socjalnego i niepełnosprawnych, zwolnienie z czesnego w zagranicznej uczelni oraz bezpłatny kurs języka obcego.

Władze uczelni informują także, iż 31 marca o godz. 13.30 w Auli ANS w Elblągu przy al. Grunwaldzkiej 137 odbędzie się spotkanie informacyjne na temat Programu Erasmus+ i możliwości wyjazdu. Na spotkaniu swoimi doświadczeniami podzielą się studenci, którzy już skorzystali z wyjazdów. Zainteresowani informacji na temat programu zasięgnąć mogą również w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (tel. 55 6290538, bpwz@ans-elblag.pl). Dodatkowe informacje na temat Programu Erasmus+ znaleźć można na stronie ANS – Program Erasmus+ oraz na stronie Agencji Narodowej Programu ERASMUS+.