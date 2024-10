Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego obchodziła dziś (25 października) jubileusz swojego 65-lecia. - Możemy poszczycić się wysokim poziomem nauczania, sukcesami naszych uczniów i nauczycieli, absolwentów - mówiła podczas spotkania Izabela Milusz, dyrektor szkoły. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

- To miejsce, nasza szkoła, to znacząca część życia wszystkich nas tu zebranych, a dzisiejszy dzień jest szczególny, to dzień pełen wspomnień, przeżyć, wzruszeń, nie są to tylko wspomnienia pierwszego dzwonka, pierwszego miesiąca czy roku, to również kolejne lata, to wspomnienia wspólnych działań, przedsięwzięć - mówiła dziś Izabela Milusz, dyrektor SP nr 16. - Szkoła Podstawowa nr 16 nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością tworzoną przez pokolenia uczniów, ich rodziców i nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce – podkreślała. - Dzięki ich entuzjazmowi, zaangażowaniu, udało się stworzyć szkołę taką, jaką widzimy dzisiaj, przyjazną i otwartą na nowe – zaznaczyła dyrektor. - Naszym działaniom towarzyszy szacunek do tradycji, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia oraz nowoczesność. Zgodnie z patriotyczną ideą naszego patrona, przekazujemy uczniom zamiłowanie do ojczyzny i zachęcamy do zaangażowania w życie szkoły, miasta i kraju. Możemy poszczycić się wysokim poziomem nauczania, sukcesami naszych uczniów i nauczycieli, absolwentów – stwierdziła Izabela Milusz.

List z gratulacjami przesłał na dzisiejszą uroczystość prezydent Elbląga Michał Missan, odczytała go wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska.

- Całej społeczności szkolnej składam serdeczne gratulacje. Jubileusz szkoły to zawsze okazja do wspomnień, które pozostają w sercach i umysłach na całe życie. W tym szczególnym dniu myśli przywołują osoby, które szczególnie zapisały się w naszej pamięci, wychowawców, nauczycieli oraz koleżanek i kolegów ze szkolnej ławki. To okazja do refleksji i wzruszeń, to również wspaniała okazja, aby przypomnieć bogatą historię szkoły, a także zaprezentować jej liczne osiągnięcia i sukcesy. Szkoła Podstawowa nr 16 nieustannie się rozwija, zapewniając uczniom komfortowe warunki nauki. Dzięki udziałowi szkoły w wielu projektach i programach edukacyjnych, młodzież może kreatywnie spoglądać w przyszłość. W tym ważnym dniu kieruję słowa podziękowania do wszystkich nauczycieli. To państwo sprawiliście, że placówka cieszy się powszechnych uznaniem – napisał m. in. prezydent Missan.

Fot. Anna Dembińska

- Szkoła Podstawowa nr 16 jest miejscem, które nie tylko uczy i wychowuje, ale też stwarza idealne warunki dla dzieci do zawierania przyjaźni, kształtowania swoich umiejętności i zainteresowań – odczytywała list przewodniczącej Rady Miejskiej Grażyny Kluge wiceprzewodnicząca Małgorzata Adamowicz. Życzyła kadrze szkoły kolejnych sukcesów, a uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

- Jest to miejsce niezmiernie ważne dla ucznia, który jest w tej szkole, z moich spostrzeżeń, zaopiekowany - stwierdziła Teresa Bednarz z elbląskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Mówiła m. in. o naukowych i sportowych sukcesach szkoły, składała gratulacje kadrze placówki.

"1 września 1959 roku Szkoła Podstawowa nr 16 po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla dzieci. Wraz z nimi pracę rozpoczęło 27 nauczycieli. Powstanie szkoły przypada na okres wstępowania w wiek szkolny tzw. wyżu demograficznego i było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Pierwsze lata pracy to trudny okres dla "szesnastki", bowiem budynek zaprojektowany był na 600 uczniów, a musiał pomieścić ich ponad 1000. Klasy były liczne, praca odbywała się w systemie zmianowym. Usytuowanie budynku na podmokłym terenie spowodowało, że zamiast boiska szkołę otaczały błota i kałuże, tak więc głównym problemem kilku kolejnych lat stało się osuszanie zalewanych piwnic. Mimo tych trudności dzięki zapałowi grona pedagogicznego i ówczesnego kierownika szkoła rozpoczęła normalna pracę" – czytamy m. in. na stronie placówki. Jako pierwszy kierował szkołą Wincenty Dutko. W 1975 r. szkole nadano imię i sztandar, wtedy patronem placówki został Józef Wybicki.