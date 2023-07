Tak się zmienia ANS przy Grunwaldzkiej

Trwają prace związane z rozbudową i przebudową budynku Akademii Nauk Stosowanych przy al. Grunwaldzkiej. Niedługo przed sfinalizowaniem inwestycji mieliśmy okazję odwiedzić budowę. Zobacz zdjęcia.

- Chcemy nadbudować część frontową, żeby zyskać nową przestrzeń dydaktyczną, a także trochę zmienić image naszego budynku, który trochę już odstaje od współczesnych stylów architektonicznych – mówił o tym projekcie dr inż. Jarosław Niedojadło, rektor PWSZ Elblągu ponad 1,5 roku temu.

Podczas naszych dzisiejszych (20 lipca) odwiedzin na placu budowy jednym z najbardziej wyróżniających się pomieszczeń nowej części budynku okazało się przyszłe, bardzo przestronne dronarium. Zajrzeliśmy też do sal, w których powstaną nowe laboratoria związane z robotyką i mechatroniką, internetem rzeczy, eksperymentami z materiałami, modelowaniem 3D, programowaniem urządzeń mobilnych itp., itd. Nowe przestrzenie dydaktyczne w ANS przy Grunwaldzkiej są m. in. związane z utworzeniem w tym miejscu Centrum Kompetencji Społecznych, którego celem jest "dostosowanie warunków kształcenia zawodowego i wyższego do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie zainteresowania tymi formami kształcenia, a tym samym utrzymania liczby absolwentów PWSZ w Elblągu".

Fot. Anna Dembińska

Chociaż prace jeszcze trwają, a na wyposażenie sal w nowy sprzęt trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, wydaje się, że najwyższa część budynku ANS przy Grunwaldzkiej, w których działają instytuty politechniczny i ekonomiczny, będzie wyglądać naprawdę nowocześnie. I chociaż może to nie jest najważniejsza kwestia, pozytywnie na doświadczenia estetyczne korzystających z tego miejsca wpływać będzie sam widok z szerokich okien.

Prace budowlane realizuje firma PBM Elzambud, te powinny się skończyć zanim studenci wrócą na kolejny semestr zajęć. Warto zaznaczyć, że niezależnie od przeprowadzanych prac przy Grunwaldzkiej ciągle były realizowane zajęcia dydaktyczne. Cały projekt, a więc m. in. kwestie związane z wyposażeniem sal, ma zostać sfinalizowany do końca listopada tego roku.

Na koniec kilka liczb. ANS (wtedy jeszcze PWSZ) w 2021 r. dostała dofinansowanie na łączną wartość projektu w wysokości ok. 19 mln zł, środki z funduszu marszałkowskiego to ok. 16 mln zł, 2 mln 800 tys. zł to wkład własny uczelni, częściowo refinansowany przez ministerstwo.