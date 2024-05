„Widziałem tu kilku mocnych zawodników”. W szkole walczyły roboty

- Na razie idzie nam bardzo dobrze, mój robot już wygrał kilka walk, fajnie byłoby zająć pierwsze miejsce. Podoba mi się rywalizacja, ale też to, że możemy się wiele nauczyć i rozwijać się - mówi Ania, uczennica klasy trzeciej, która wzięła udział w dzisiejszej (27 maja) walce robotów w Szkole Podstawowej nr 21 w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

To już czwarte zawody międzyszkolne pod nazwą „Bitbot”. Pierwsze odbyły się w 2019 roku. - Zajęcia z robotyki prowadzone są w naszej szkole już od 10 lat i żeby zwieńczyć jakoś pracę dzieciaków, wymyśliłam zawody, których w północnej Polsce jest mało - mówi Ela Bartnicka, koordynatorka projektu. - Ich organizacja jest możliwa dzięki naszym sponsorom, którym serdecznie dziękuję za wsparcie, to naprawdę wielka rzecz dla naszych dzieciaków. Robotyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem, bo rozwija pasję oraz kreatywność. Bardzo ważne jest też to myślenie inżynieryjne.

Zawody międzyszkolne składają się z czterech konkurencji.

- Pierwsza z nich to LEGO Sumo, w której roboty muszą wypchnąć się z planszy. Roboty zbudowane i zaprogramowane są przez dzieciaki z klocków. Roboty są autonomiczne, więc nie ma tu mowy o pomocy z zewnątrz, dlatego ważne jest, by miały dobrze napisany program. Druga konkurencja nazywa się Line Follower. Roboty muszą w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczony odcinek trasy, nie zbaczając z czarnej linii. Trzecia konkurencja to Humanoid Sprint, w której robot przypominający człowieka również musi pokonać pewną trasę i tu też liczy się czas. Ostatnia kategoria przeznaczona jest dla najmłodszych uczniów, które jeszcze nie do końca programują. W tym zadaniu steruje się robotami zdalnie, a te muszą wypchnąć się z planszy, tak jak w kategorii pierwszej. Na pewno ważne są umiejętności manualne – podkreśla nauczycielka.

Do udziału w zawodach są zapraszani uczniowie szkół podstawowych z powiatu elbląskiego. Jak przyznaje koordynatorka projektu, stale angażują się takie szkoły jak SP 1, SP 3 oraz SP 19. W tym roku do walki robotów przystąpiło prawie 70 osób, każda z nich wyjdzie z zawodów z małym upominkiem, a trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii będą nagrodzone zestawami klocków LEGO oraz grami planszowymi. Uczniowie mogą startować nie tylko indywidualnie, ale też w dwuosobowych drużynach.

- Chodzę na zajęcia z robotyki i to już drugi raz, jak startuję w tych zawodach - przyznaje Konrad z 8 B. - Rok temu zająłem drugie miejsce, też w kategorii Line Follower. Teraz podobnie oceniam swoje szanse, widziałem tu kilku mocnych zawodników, ale liczę na bycie na podium - dodaje.

W zawodach debiutuje Piotrek z 7A.

- Dopiero niedawno zacząłem chodzić na zajęcia, bo lubię klocki. Robota zbudowałem bardzo szybko, zobaczymy, jak mi pójdzie, może będę miał piąte miejsce. To mój pierwszy raz, ale się nie stresuję - przyznaje.

Wśród debiutantów jest również Ania z klasy 3C, której drużyna przystąpiła do ostatniej kategorii.

- Startujemy w zawodach, żeby się czegoś nauczyć - mówi Ania. - Na razie idzie nam bardzo dobrze, mój robot już wygrał kilka walk, fajnie byłoby zająć pierwsze miejsce. Podoba mi się rywalizacja, ale też to, że możemy się wiele nauczyć i rozwijać się – mówi dziewczynka.

Wyniki:

Linefollower

1. Jan Szewczyk, Wojtek Wiaterek SP19

2. Pola Rutecka, Agata Klimowska SP19

3. Dawid Szaj, Bartosz Czerlonek SP19

Linefollower (kategoria LEGO)

1. Jakub Bielawski, Krasowski Tomasz SP1

2. Piotr Połetek SP21

3. Zuzia Kalinowska, Gabriela Janusz SP21

SUMO

1. Olaf Machelski , Ksawery Jurczak SSP3

2. Antoni Korsak, Antoni Nosarzewski SP21

3. Dominik Gąsiorowski, Ignacy Jurgielewicz SP21

LEGO SUMO

1. Kacper Jędrzejewski, Olszewski Michał SP1

2. Mateusz Kasprzyk SP21

3. Rafał Owijan SP21

Humanoid Sprint

1. Filip Gawiński SP21

2. Liwia Królikowska SP21

3. Helena Graczyk, Zosia Grotowicz SP21