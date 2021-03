Wielka próba ósmoklasistów

W elbląskich szkołach trwają próbne egzaminy dla ósmoklasistów. – Jest to wielka próba dla nas wszystkich. Niedługo okaże się, czy ucząc się jedynie zdalnie ósmoklasiści osiągną równe dobre wynik - mówi Katarzyna Rachfał, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu.

W tym roku w związku z sytuacją pandemiczną egzaminy ósmoklasistów w całym kraju mają się odbyć pod koniec maja. Mają być łatwiejsze niż w poprzednich latach. Modyfikacji uległy wymogi egzaminacyjne ze wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów.

W przypadku matematyki zmniejszono zakres treści sprawdzających i ograniczono wymagania dotyczące brył przestrzennych i pierwiastków. W przypadku języka polskiego, zmniejszony został zakres lektur obowiązkowych oraz form wypowiedzi do dwóch: rozprawki bądź opowiadania. Dodatkowo, w wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury z kanony lektur, spełniającej warunki tematu Egzamin z języka angielskiego także okaże się prostszy - z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną. We wszystkich trzech egzaminach obniżono (o 5) liczbę punktów możliwych do uzyskania oraz ilość zadań otwartych. Co na to uczniowie?

- Do szkoły tak naprawdę wróciliśmy na chwilę, a lekcje online mamy skrócone. Lepsze wyniki miałem w szkole, bo łatwiej było mi skoncentrować się na tym, co mówi nauczyciel. Teraz często zajmuje się czymś innym, stąd pogorszenie ocen. Takie uproszczenia na egzaminie są dobrym rozwiązaniem – mówi Franek, uczeń Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu.

- Słyszałam o tym, sądzę że jest to pozytywna wiadomość. Zauważyłam te ułatwienia podczas pisania egzaminu próbnego. Uważam, że naprawdę egzamin był prostszy – ocenia Magdalena, uczennica Szkoły Podstawowej nr 16 w Elblągu. – Jeśli chodzi o dodatkowe dwa miesiące przygotowań, to mam mieszane uczucia. Z jednej strony chciałabym mieć już za sobą stres, przygotowania i czekanie. Z drugiej, taka opcja daje możliwość jeszcze lepszego przygotowania się i uzupełnienia wiedzy – dodaje.

Egzaminy próbne w większości szkół odbywają się w dniach 17-19 marca (choć nie ma takiego obowiązku), a terminy właściwych egzaminów nie zostały jeszcze potwierdzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Można się spodziewać, że będzie to 25-27 maja lub 26-28 maja. W Elblągu przystąpi do nich około 900 uczniów.

- Tak naprawdę próbny egzamin, poza sprawdzeniem umiejętności, będzie spełniał też funkcje koordynacyjne – informuje Katarzyna Rachfał, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu. – Uczniowie nie mieli dotychczas możliwości zapoznać się z arkuszem, zobaczyć jak on wygląda, jak nanieść odpowiedzi, jak go otworzyć. Dla uczniów będzie to test wiedzy, a dla nas informacja, nad czym trzeba popracować i na co zwrócić uwagę ze strony organizacyjnej – dodaje.

Tegoroczni ósmoklasiści, w odróżnieniu od tych zdających w 2020 roku, mają za sobą okrągły rok szkolny nauczania zdalnego.

– Jest to wielka próba dla nas wszystkich. Niedługo okaże się, czy ucząc się jedynie zdalnie, ósmoklasiści będą mieli równe dobre wyniki. Oczywiście mogą liczyć na doraźną pomoc ze strony nauczycieli, którzy są otwarci na ich pytania, wątpliwości i prośby dodatkowych powtórek – dodaje dyrektorka SP 21. - Co roku rezultaty są zaskakujące, a uczniowie dostają się do wymarzonych szkół. Mam ogromną nadzieję, że będzie tak też tym razem.

Konsultacje dla uczniów oferują wszystkie szkoły podstawowe, a ósmoklasiści chętnie korzystają z każdego rzuconego im koła ratunkowego.

- Zajęcia dodatkowe odbywały się raz w tygodniu, dotyczyły przedmiotów egzaminacyjnych. Można na nie chodzić dobrowolnie, ale wszyscy uczniowie korzystają z tej pomocy – mówi Magda, uczennica SP nr 16. - W sumie już w siódmej klasie mieliśmy zajęcia dodatkowe, zwłaszcza z matematyki. Jeśli chodzi jednak o typowe przygotowanie do egzaminów, to rozpoczęło się ono od początku ósmej klasy.

Ósmoklasiści podobnie jak maturzyści są zdania, że nauczanie przez komputer nie zastąpi kontaktu z nauczycielem, a problemy ze skupieniem we własnym pokoju są na porządku dziennym.

- Zdalne nauczanie ma swoje plusy jak i minusy. Zaletą moim zdaniem jest możliwość skupienia się na sobie, nikt cię nie rozprasza. Minusem na pewno jest brak realnego kontaktu z nauczycielem czy znajomymi – mówi Magda. – Takie uczenie jest męczące, codzienna rutyna polega na tym że wstaję, siadam przed komputerem i nie wstaję z krzesła aż do wieczora. Czasami wyjdę z niedużą grupą znajomych, czasem po prostu na spacer z koleżanką, ale rzadko – dodaje. - Odczuwam obniżenie nastroju, brak chęci, motywacji. Najbardziej brakuje mi zajęć dodatkowych (nie tych w szkole), które czyniły mój dzień ciekawszym i "żywszym" i dzięki nim czułam się lepiej – stwierdza uczennica.

Mimo wszelkich utrudnień i chwil zwątpienia, wierzymy, że egzaminy pójdą śpiewająco! Trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów zarówno podczas próby, jak i na egzaminie właściwym.