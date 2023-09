Windą na lekcje

Nowa winda i kuchnia – takie zmiany w nowym roku szkolnym powitały uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Wyżynnej w Elblągu. Czy inne szkoły też doczekają się zmian? Zobacz zdjęcia.

Wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 jest 74 dzieci z niepełnosprawnościami, w tym 14 uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Co tu dużo kryć: winda powinna być niezbędnym wyposażeniem każdej placówki, do której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Poprzednia winda przy SP 25 swoje lata już miała i coraz częściej wymagała napraw. Zdecydowano się więc zamontować nową. - W szkole integracyjnej winda jest bardzo potrzebna ze względu na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki windzie mogą się poruszać między piętrami, korzystać ze stołówki i szatni. To bardzo duże ułatwienie dla nich – mówiła Małgorzata Pawlikowska, dyrektor SP nr 25 w Elblągu

Nowa winda kosztowała 200 tys. zł. Połowę kosztów sfinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowej windy mogą doczekać się też uczniowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 2 przy ul. Polnej. - Złożyliśmy wniosek do PFRON i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że wniosek przejdzie i będziemy robić tę windę. W budżecie miasta zabezpieczyliśmy 150 tys.. zł jako wkład własny. Koszt windy w SOSW wyniesie 300 tys. zł – dodała Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

fot. Anna Dembińska

Smacznego

Oprócz windy dla osób z niepełnosprawnościami w szkole od tego roku szkolnego funkcjonuje nowa kuchnia.

- Generalnie już we wszystkich szkołach podstawowych mamy nowe kuchnie. Cały czas jest problem ze szkołą podstawową nr 9, gdzie projekt termoizolacyjny cały czas mamy z tyłu głowy. Wtedy przeprowadzilibyśmy całościową modernizację. Można by jeszcze wejść w modernizację kuchni w szkole podstawowej nr 6. To będzie pewnie kolejna szkoła zgłoszona do programu – wyjaśniała Małgorzata Sowicka.

- W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” otrzymaliśmy nowe urządzenia do podgrzewania posiłków, tzw. „bemary”, nowe garnki, sztućce, stoły produkcyjne, wyposażenie stołówki: nowe krzesła i stoły – dodała Małgorzata Pawlikowska. - Posiłki robimy na miejscu. Dzięki nowemu wyposażeniu będziemy mogli robić także śniadania np. babeczki marchewkowe.

Koszt modernizacji kuchni w Szkole Podstawowej nr 25 wynosił ok 100 tys. zł. Wkład własny miasta: 20 tys. zł.